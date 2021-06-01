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    Президент Польщі ратифікував створення Фонду відбудови ЄС

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    Президент Польщі ратифікував створення Фонду відбудови ЄС - Президент Польщі ратифікував створення Фонду відбудови ЄС
    Президент Польщі ратифікував створення Фонду відбудови ЄС
    Фото з відкритих джерел

    Фонд відбудови сприятиме відновленню економік країн євроспільноти, яка має шанс отримати понад 750 мільярдів євро

    Анджей Дуда ратифікував рішення Європейської ради про збільшення власних ресурсів ЄС - таким чином Польща дала остаточну згоду на ініціативу лідерів Євросоюзу створити Фонд відбудови. Про це повідомляє українська служба Польського радіо.

    Під час церемонії в президентському палаці Анджей Дуда заявив, що це важливий момент для Польщі та всього Європейського Союзу.

    За його словами, Фонд відбудови сприятиме відновленню економік країн євроспільноти, яка має шанс отримати понад 750 мільярдів євро, а Польща буде найбільшим бенефіціаром цих коштів.

    «Оцінюють, що для нас це буде приблизно 80 мільярдів євро. Це справді величезна сума, яку можна буде використати на різноманітні цілі, передусім на інфраструктурний розвиток», - сказав Дуда.

    Він додав, що цей інструмент допомоги можна порівняти з повоєнним Планом Маршалла, який був «головною рушійною силою до процвітання та економічного буму для всієї Західної Європи». «Маю надію, що цей план відбудови принесе такі ж результати», - підсумував польський лідер.

    Витрати Польщі в межах цього Фонду (58 мільярдів євро дотацій і позик) виражено в Краєвому плані відбудови. Європейська комісія має оцінити цей документ до кінця червня, зазначається в публікації.

    Раніше «Бухарестська дев'ятка», до складу якої входить Польща, засудила російську агресію проти України.

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    Теги: ЄС Польща Європа Анджей Дуда президент
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    Президент Польщі ратифікував створення Фонду відбудови ЄС