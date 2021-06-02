Білорусь видала Польщі трьох політв'язнів

У польському дипвідомству відзначили, що всім трьом була надана необхідна допомога і підтримка

Білорусь видала Польщі трьох з п'яти політв'язнів поляків. Вони звинувачуються білоруською владою в організації масових акцій в Гродно в 2018 році. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі.

«В результаті дій польських дипломатичних і консульських служб 25 травня до Польщі прибули активісти Ірена Бернацька, Марія Тишковська і Анна Панішева», – йдеться в повідомленні.

У польському дипвідомству відзначили, що всім трьом була надана необхідна допомога і підтримка.

Йдеться про трьох з п'яти затриманих білоруською владою у справі Спілки поляків – Ірені Бєрнацькій, Марії Тішковській і Анній Панішевій. Наприкінці березня 2021 року Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти членів організації за організацію масових акцій в 2018 році в Гродно і ряді інших населених пунктів країни.

Зазначалося, що активісти провели ряд «незаконних заходів із залученням неповнолітніх із вшанування учасників антирадянських бандформувань» часів Великої Вітчизняної війни, які здійснювали «грабежі, вбивства мирного населення Білорусі».

До слова, у Мінську політв'язень Степан Латипов, обвинувачений у справі про масові заворушення, спробував накласти на себе руки у залі суду.

Латипова затримали у вересні минулого року, він житель так званої «площі Змін» – мешканці цього двору активно протестували проти насильства й безправ’я в країні.

Перед тим, як здійснити спробу суїциду, Латипов сказав: «ГУБОЗіК (Головне управління у боротьбі організованою злочинністю і корупцією, – ред.) пообіцяло, що якщо я не визнаю вину, то порушать кримінальні справи проти моїх рідних і сусідів».