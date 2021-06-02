Росія звинуватила Україну у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу

Представник Кремля Козак: переговори у «глухому куті» через відмову України співпрацювати з бойовиками

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є учасником нормандського формату, звинуватив Україну у відсутності прогресу у переговорах щодо Донбасу. Козак стверджує, що переговори у «глухому куті» через відмову України співпрацювати з бойовиками. Про це повідомляє агентство ТАСС.

«Київ не влаштовує одне, що вони повинні взаємодіяти з «представниками Донбасу». Це основна проблема, яку намагаємося вирішити і в Тристоронній контактній групі. Через це всі питання стоять, зайшли в глухий кут і питання припинення воєнних дій, реалізація цього механізму, який забезпечує перемир'я, і політичні питання, гуманітарні, економічні», – заявив Козак.

Представник Кремля наголосив, що нібито саме через відмову України вести переговори з бойовиками «Л/ДНР» переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі шість років у «глухому куті».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

Як зазначила Меркель, прогрес переговорів у нормандському форматі вкрай скрутний, однак роботу в «Нормандії» потрібно продовжувати. «Важливо продовжувати роботу в нормандському форматі, хоча прогрес там вкрай скрутний. Це значить, що Німеччина та Франція допомагають Україна в цьому форматі, і це важливо... На мою думку, нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі», – сказала вона.