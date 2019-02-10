Посол: Портнов намагається оскаржити санкції Канади в українських судах



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За словами посла України в Канаді, Портнов розгорнув юридичну війну

Портнов розгорнув юридичну війну, запевняє посол України в Канаді

Колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Янукович Андрій Портнов намагається виставити себе політичною жертвою і довести в українських судах, що у його проблемах винні посольство, МЗС України та Генпрокуратура.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав надзвичайний і повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко.

«Портнов оскаржив санкції у Верховному суді Канади – і програв. Тепер він хоче «відіграти» цю поразку в судах українських – набагато більше йому зрозумілих з часів, коли він будував судову піраміду для Януковича. Він намагається довести, що у його проблемах винні посольство, МЗС та ГПУ, які повідомили Канаді неправду про його злочини», - підкреслив Шевченко.

За його словами, Портнов розгорнув юридичну війну.

«У понеділок у Печерському райсуді пройде перший суд за його позовами проти МЗС, Генпрокуратури, посольства України у Канаді і мене особисто», - зазначив посол.

Він назвав це психічною атакою: «Портнов провокує, намагається виставити себе політичною жертвою і надщербити партнерство між Україною та Канадою. Такого подарунка він не отримає».

Шевченко наголосив, що у посольстві професійно і скрупульозно передають Канаді інформацію від українських правоохоронців.

«Наша юридична позиція тверда і відсторонена від приватних суджень. Це зрозумів канадський суд – розраховуємо на справедливе рішення і у Києві», - додав він.

Як відомо, колишній заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов потрапив до першого канадського санкційного списку, ухваленого ще в березні 2014 року, незабаром після втечі екс-президента. Обмежувальні заходи проти нього застосували також ЄС, Норвегія та Швейцарія. Однак, згодом Портнову вдалося через суд добитися скасування санкцій у Європі.

У грудні 2018 року Федеральний суд Канади відхилив позов Портнова про зняття з нього санкцій.