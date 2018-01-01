Посол України закликає Угорщину спільно розслідувати підпал в Ужгороді

Зранку 27 лютого МЗС Угорщини викликало посла України через інцидент в Ужгороді

Посол України в Угорщині Любов Непоп прокоментувала напад на приміщення Товариства угорської культури Закарпаття та закликала владу в Будапешті спільно визначити сторону, якій вигідне загострення українсько-угорських відносин. «Українські компетентні органи працюють над тим, щоб знайти і покарати винних у нинішній неприпустимій акції. Але



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Посол України в Угорщині Любов Непоп

Зранку 27 лютого МЗС Угорщини викликало посла України через інцидент в Ужгороді

Посол України в Угорщині Любов Непоп прокоментувала напад на приміщення Товариства угорської культури Закарпаття та закликала владу в Будапешті спільно визначити сторону, якій вигідне загострення українсько-угорських відносин.

«Українські компетентні органи працюють над тим, щоб знайти і покарати винних у нинішній неприпустимій акції. Але закликаю вже зараз замислитися над тим, кому так вигідна така акція в умовах нинішнього загострення в українсько-угорських відносинах, і спільно протидіяти всім спробам розсварити Україну та Угорщину, використовуючи в тому числі такі брудні методи», – написала дипломат у Facebook.

Зранку 27 лютого МЗС Угорщини викликало посла України через інцидент в Ужгороді.

Поліція Закарпатської області розслідує обставини чергового підпалу в офісі Товариства угорської культури Закарпаття. Інформація про пожежу надійшла у ніч на 27 лютого. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах». Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до 15 років.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється.

Закарпатська облдержадміністрація і Товариство угорської культури Закарпаття в спільній заяві, оприлюдненій на сайті голови ОДА Геннадія Москаля, засудили підпал і наголосили, що «жодним місцевим чи заїжджим провокаторам не вдасться розсварити українців і угорців».

Це вже не перший підпал офісу товариства. У ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у будівлю. Пізніше Геннадій Москаль заявив, що правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників. За його словами, це громадяни Польщі, послідовники праворадикальної організації «Фаланга», члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР». Інформацію підтвердили і в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Відносини між Україною й Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження у школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.