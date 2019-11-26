Посольство США вітає підписання президентом України закону про незаконне збагачення



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Посольство США в Україні: Ми вітаємо підписання президентом Зеленським законопроєкту № 1031

У США закликали українську владу продовжувати кроки, які втілять в життя прагнення Революції гідності

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вітає підписання президентом Володимиром Зеленським закону про незаконне збагачення.

Про це йдеться на сторінці дипустанови у Facebook.

«Ми вітаємо підписання президентом Зеленським законопроєкту № 1031, який криміналізує незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації. Це потужні інструменти для НАБУ та САПО у боротьбі з корупцією. Ми закликаємо українську владу продовжувати кроки, які втілять в життя прагнення Революції гідності», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Світовий банк також вітає закон, який «заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні».

Як відомо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, який Верховна Рада ухвалила 31 жовтня.

До слова, у лютому Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.