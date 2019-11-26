Президент Естонії заявила, що для України боротьба з корупцією має стати найбільшим пріоритетом



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Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами

Кальюлайд зазначила, що її країна готова допомагати Україні

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд заявила, що для України боротьба з корупцією є найбільшим пріоритетом і Естонія готова їй допомагати. Про це вона сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Кальюлайд також зазначила, що її країна співпрацює з Україною у сфері оборони.

«Також співпрацюємо в обороні. Артилерісти та піонерські війська роблять співпрацю, ми тренуємо військових медиків, в Естонії отримаують лікування українські військові», - сказала вона.

Керсті Кальюлайд наголосила, що для України боротьба з корупцією є найбільшим пріоритетом.

«Цим всім ми допогаємо Україні на шляху реформ. Для України боротьба з корупцією є найбільшим пріоритетом. Наші підприємці готові інвестувати в Україну. Ринок України великий. Естонія продовжує підтримувати територіальну цілісність України», - підкреслила вона.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.