«Екологічний» інспектор Київщини попався на хабарі у $6 тис. (фото)



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Інспектора затримано під час одержання хабара Фото: Прокуратура Києва

Підозрюваний раніше затримувався за аналогічний злочин і зараз відносно нього розглядається справа у Голосіївському райсуді

Прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням Нацполіції у столиці за оперативного супроводу Служби безпеки України викрито службову особу Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області під час одержання неправомірної вигоди від представника підприємства.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За версією слідства, державний інспектор з охорони навколишнього середовища відділу Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області вимагав та отримав у представника комерційного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч доларів США за отримання висновку екоаудитора.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання хабара. Це – 33-річний киянин, який раніше затримувався за аналогічний злочин і зараз відносно нього розглядається справа у Голосіївському районному суді.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання про повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.