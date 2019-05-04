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    Суспільство

    Банець Кремля Балух розповів, що його у колонії морять голодом і холодом

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    Володимир Балух повідомив, що його постійно тримають в&nbsp;ШІЗО - Банець Кремля Балух розповів, що його у колонії морять голодом і холодом
    Володимир Балух повідомив, що його постійно тримають в ШІЗО

    Ніколи раніше не доводилося переживати такої концентрації відчуття холоду на одиницю прожитого (проіснуваного) часу, - Балух

    Бранець Кремля, український політв’язень Володимир Балух у листі активістці розповів про жахливі умови утримання в російській колонії. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

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    «Балух відчуває постійний холод та недоїдання», - ідеться в повідомленні.

    Володимир також повідомив, що його постійно тримають в ШІЗО.

    «Що стосується подорожі без теплих речей, то це виявилося куди більш комфортним, ніж перебування в самій колонії. Ніколи раніше не доводилося переживати такої концентрації відчуття холоду на одиницю прожитого (проіснуваного) часу. Мене тут вже 3 тижні тримають в ШІЗО. З 16 числа опалення відключили… Як для теплолюбного жителя півдня, який до того ж останні півтора місяці харчується виключно хлібом (харчуватися з передач в ШІЗО «заборонено»), це випробування, доповім Вам, не з легких», – написав Володимир у листі, який датується 25 квітня.

    Активістка Julia Lorenz, якій був адресований лист, також розповіла, що всі листи та листівки, привезені Володимиром, у нього забрали на «перевірку», але досі не віддали.

    Як повідомлялося, «суд» у Криму засудив Володимира Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Балуха є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Українець з 29 березня 2019 року перебуває в колонії в місті Торжок Тверської області Росії, що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

    4 квітня Балуха помістили у штрафний ізолятор колонії № 4 м. Торжок (РФ).

    24 квітня, «суд» в окупованому Криму відмовився зарахувати Балуху проведений у СІЗО строк «день за півтора», як того вимагає законодавство РФ.

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