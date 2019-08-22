Посольство України в США занепокоєне поверненням Росії в G8



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дипломати закликали лідерів країн-членів G7 «не відступатися від своєї принципової позиції»

«Росія стрімко віддаляється від принципів і стандартів, які об’єднують членів Групи семи», - заявили у посольстві

У посольстві України в США висловили занепокоєння намірами президента Дональда Трампа повернути Росію в G8.

Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

«Стурбовані появою припущень щодо можливості повернення Російської Федерації до Групи семи. Звертаємо увагу, що Росію позбавили права бути членом цього почесного клубу через незаконну спробу анексії Криму і застосування сили в порушення норм і принципів міжнародного права. Окупація українського півострова триває, ситуація з правами людини невпинно погіршується, агресія РФ на Донбасі продовжується, а сама Росія стрімко віддаляється від принципів і стандартів, які об’єднують членів Групи семи», - заявили в посольстві.

Дипломати закликали лідерів країн-членів G7 «не поступатися своєю принциповою позицією та спільними зусиллями примусити агресора поважати порядок у світі й повернутися до конструктивної поведінки».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія була вилучена зі складу G8 після окупації Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

За інформацією ЗМІ, президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 у 2020 році.

Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

Німецький уряд не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення РФ до Великої вісімки.