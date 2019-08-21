Макрон запропонував Трампу повернути Росію в G8



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Трамп і Макрон провели телефонну розмову напередодні саміту у Франції

Очікується, що Трамп підніме тему запрошення Путіна під час зустрічі зі світовими лідерами на G7

Президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон в телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 в 2020 році.

Про це повідомила журналіст CNN Кайлі Атвуд у своєму Твіттері.

«Під час розмови планувалося в цілому обговорити майбутні зустрічі G7 у Франції, які почнуться в суботу. Саме Макрон запропонував запросити Росію на зустріч наступного року, і Трамп погодився, сказало джерело», - написала Атвуд.

За даними джерела Атвуд в адміністрації президента США, очікується, що Трамп підніме тему запрошення президента Росії Володимира Путіна під час зустрічі зі світовими лідерами на G7.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» в групу Великої вісімки.

Росію виключили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

До слова, Макрон у соцмережах написав російською мовою, що Росія — «глибоко європейська країна», і він вірить в Європу, що простягається від Лісабона до Владивостока.

Президент Франції зауважив, що будуватиме «архітектуру безпеки і довіри між Європейським Союзом і Росією».

Користувачі соцмереж в коментарях нагадали Макрону про окупований Крим, Донбас, напад на Грузію, збитий пасажирський «Боїнг».

Нагадаємо, саміт G7 пройде у Франції 24-26 серпня. Саміт може завершитися без підписання традиційного спільного комюніке. Представник Японії підтвердив, що представники країн-учасниць відповідного формату не можуть погодити положення, які стосуються питань міжнародної торгівлі.

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