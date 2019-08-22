Зеленський вперше відреагував на ідею повернення Росії до Великої вісімки



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Володимир Зеленський подякував країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету

Президент України нагадав, що часу виключення Росії з G8 «нічого не змінилося»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія була виключена зі складу G8 (Великої вісімки) після окупації Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося.

Про це він написав у четвер вночі на своїй сторінці у Facebook.

«З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни», - зазначив глава держави.

Президент України також перерахував «справжні серйозні сигнали» для можливого повернення Росії до складу Великої вісімки.

«Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії», - додав Зеленський.

Президент подякував країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.

Як повідомлялося, німецький уряд не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа повернути РФ до Великої вісімки.

Також прем’єр Британії виступив проти повернення Росії до G8.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

За інформацією ЗМІ, президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 у 2020 році.

Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.