Постпред України в ОБСЄ нагадав Сайдіку про важливий пункт у Мінському протоколі



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Росія продовжує постачання зброї, боєприпасів до окупованих районів Донбасу, що підриває виконання інших безпекових пунктів

Під час переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) важливо зосередити особливу увагу на імплементації пункту 4 Мінського протоколу, який передбачає забезпечення постійного моніторингу на російсько-українському державному кордоні та верифікації з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та РФ.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

«Я хотів би звернути Вашу увагу, пане посол Сайдік, на пункт 4 Мінського протоколу, який разом з Мінським меморандумом і Мінським пакетом заходів складають Мінські домовленості. Цей пункт щодо забезпечення постійного моніторингу на російсько-українському державному кордоні та верифікації з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та Російської Федерації залишається надзвичайно важливим, оскільки Російська Федерація продовжує постачання зброї, боєприпасів та людей до окупованих районів Донбасу, що підриває виконання інших безпекових пунктів», – сказав Цимбалюк у своїй заяві у відповідь на звіт спецпредставника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Мартіна Сайдіка.

Український дипломат зазначив, що велика військова присутність Росії на окупованих районах Донбасу у поєднанні з непередбачуваністю військових намірів Кремля, підкреслює важливість питання щодо українсько-російського державного кордону для припинення бойових дій на Донбасі.

«Зв’язок між забезпечення прозорості на кордоні та безпековою ситуацією на лінії зв’язку не потребує додаткових пояснень», – сказав він.

Цимбалюк підкреслив, що виконання безпекових положень – встановлення всеохоплюючого і сталого режиму припинення вогню, розмежування сил та розмінування, роззброєння і виведення російських збройних формувань з окупованих районів Донбасу – «є необхідним для забезпечення подальшого прогресу на політичному треку, на якому Україна вже зробила все, що можна було на цьому етапі, і навіть більше».