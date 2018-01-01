Постраждалі на сході особи не можуть отримати компенсацію - правозахисники

Усі справи щодо постраждалих в зоні АТО розслідує СБУ, якій не вистачає ресурсів для їхнього розгляду, - стверджує правозахисник

Сьогодні в Україні відсутнє правове врегулювання набуття спеціального статусу цивільної особи, яка отримала поранення та інвалідність в наслідок бойових дій у зоні АТО. Міністерство соціальної політики лише зараз розробляє закони, щодо захисту постраждалих осіб і надання їм медичних послуг. Про невирішеність питання соціального захисту розповіли



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Фото з відкритих джерел Постраждалі на Донбасі в пошуках нового притулку

Усі справи щодо постраждалих в зоні АТО розслідує СБУ, якій не вистачає ресурсів для їхнього розгляду, - стверджує правозахисник

Сьогодні в Україні відсутнє правове врегулювання набуття спеціального статусу цивільної особи, яка отримала поранення та інвалідність в наслідок бойових дій у зоні АТО. Міністерство соціальної політики лише зараз розробляє закони, щодо захисту постраждалих осіб і надання їм медичних послуг. Про невирішеність питання соціального захисту розповіли правозахисники під час прес-конференції у видання «Главком».

За словами Миколи Козирева, голови правління Громадського комітету захисту конституційних прав та свобод громадян, Мінсоцполітики тільки нещодавно почало розробляти положення, відповідно до якого будуть створені комісії для підтвердження інвалідності людини, отриманої внаслідок бойових дій.

Усі справи щодо постраждалих в зоні АТО розслідує Служба безпеки України, якій не вистачає ресурсів для їхнього розгляду, стверджує Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи.

«У більш ніж 250 кримінальних провадженнях, які ми відкрили під час нашої роботи з надання правової допомоги жертвам, зазначено ім’я одного й того ж слідчого, який займається цими справами», – розповідає він.

Така ситуація змушує правозахисників звертатися до Європейського суду з прав людини з позовами проти Росії та України. За словами Євгена Захарова, це не тільки спосіб отримання компенсації для постраждалих, а й спроба привернути увагу влади до врегулювання даної проблеми.

Пропонуємо переглянути повне відео прес-конференції: