Постраждалим у Будапешті українським туристам надають допомогу – МЗС
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Восьмеро людей під час ДТП отримали важкі травми
Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про постраждалих у ДТП у Будапешті українських туристів.
Речник МЗС України Мар'яна Беца написала у Twitter, що за попередніми даними, внаслідок аварії травмовані 28 українців.
«З них восьмеро отримали важкі травми. Консул надає допомогу», - зазначила Беца.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що ввечері 28 травня автобус з українськими туристами потрапив у жахливу ДТП у Будапешті, в'їхавши у 3,5-метровий обмежувач висоти.
У результаті зіткнення практично весь другий поверх автобусу, де перебувало два десятка пасажирів, було знесено. За інформацією управління катастроф Будапешта, загалом в автобусі перебували майже 50 пасажирів.
Відомо, що автобус слідував із Хмельницької області.