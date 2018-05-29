Постраждалим у Будапешті українським туристам надають допомогу – МЗС

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Фото: Index ДТП з українським автобусом у Будапешті 28 травня

Восьмеро людей під час ДТП отримали важкі травми

Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про постраждалих у ДТП у Будапешті українських туристів.

Речник МЗС України Мар'яна Беца написала у Twitter, що за попередніми даними, внаслідок аварії травмовані 28 українців.

«З них восьмеро отримали важкі травми. Консул надає допомогу», - зазначила Беца.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що ввечері 28 травня автобус з українськими туристами потрапив у жахливу ДТП у Будапешті, в'їхавши у 3,5-метровий обмежувач висоти.

У результаті зіткнення практично весь другий поверх автобусу, де перебувало два десятка пасажирів, було знесено. За інформацією управління катастроф Будапешта, загалом в автобусі перебували майже 50 пасажирів.

Відомо, що автобус слідував із Хмельницької області.