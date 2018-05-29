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    Постраждалим у Будапешті українським туристам надають допомогу – МЗС

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    ДТП з українським автобусом у Будапешті 28 травня - Постраждалим у Будапешті українським туристам надають допомогу – МЗС
    Фото: Index
    ДТП з українським автобусом у Будапешті 28 травня

    Восьмеро людей під час ДТП отримали важкі травми

    Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про постраждалих у ДТП у Будапешті українських туристів.

    Речник МЗС України Мар'яна Беца написала у Twitter, що за попередніми даними, внаслідок аварії травмовані 28 українців.

    «З них восьмеро отримали важкі травми. Консул надає допомогу», - зазначила Беца.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що ввечері 28 травня автобус з українськими туристами потрапив у жахливу ДТП у Будапешті, в'їхавши у 3,5-метровий обмежувач висоти.

    У результаті зіткнення практично весь другий поверх автобусу, де перебувало два десятка пасажирів, було знесено. За інформацією управління катастроф Будапешта, загалом в автобусі перебували майже 50 пасажирів.

    Відомо, що автобус слідував із Хмельницької області.

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