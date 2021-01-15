Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення цін на газ, а тепер ні

Протягом січня в різних куточках України протестують проти проти підвищення тарифів на газ

Протягом січня в різних куточках України протестують проти проти підвищення тарифів на газ

Вітренко зазначив, що «хаб мінус» захищав в Стокгольмському арбітражі

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а зараз просить знизити її на на 40%.

У своєму дописі на Facebook він пише про «економічно обґрунтовану ціну», тобто рівень ціни, який економісти можуть очікувати за певних умов. А також про «ціну за умови досконалої конкуренції», коли економісти будують модель на підставі припущення, що на ринку багато продавців та покупців, які ведуть чесну конкуренцію.

«В умовах коли, Україна імпортує газ за контрактами з Європейського ринку, імпортний паритет є економічно обґрунтованим рівнем, оскільки саме імпорт є тим маржинальними обсягом газу, який врівноважує попит та пропозицію. Водночас, за умови досконалої конкуренції, якби ніхто не зловживав своїм домінуючим становищем, то на кордоні РФ-Україна, звідки газ фізично поступає в Україну, були б точки передачі газу», – написав він.

Вітренко додав, що оскільки Україна є транзитною державою, а не просто імпортером, то за умови досконалої конкуренції імпортний паритет мав би дорівнювати експортному паритету, тобто на оптовому ринку в Україні мав би бути рівень «хаб мінус».

Він зазначив, що вже принаймні шість років каже, як про «імпортний паритет», так і про «експортний паритет».

«Можно легко знайти відповідні мої цитати. Це не означає, що я змінюю позиції, це означає, що потрібно дивитися на контекст, на умови. Я «експортний паритет» або «хаб мінус», успішно захищав навіть у Стокгольмському арбітражі», – розповів він.

Вітренко додав, що нам дали рівень «хаб», а не «хаб мінус» (але й не «хаб плюс») через юридичні обмеження контракту 2009 року, хоча з економічної точки зору мав би бути «хаб мінус», тобто експортний паритет. За його словами, на перегляді ціни до рівня «хаб» ми виграли десь $2 мільярди.

«Я вибачаюсь, що це може виглядати складно. Економіка – це наука, яку потрібно вивчати, й іноді є непрості речі. На жаль чи на щастя, але не все в економіці зводиться до протистояння «планова економіка» проти «вільного ринку», – додав він.

Раніше віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко розповів, що із 2014 року Юрій Вітренко переконував у тому, що підвищення ціни на газ для населення – єдиний правильний шлях, який має пройти Україна.

Нагадаємо, Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи. «Слуги народу» висунули йому такий тарифний ультиматум.



