Екс-міністр: шість років українці переплачували за газ

За словами Розенка, Вітренко лобіював запровадження нових цін на газ

Кожен українець протягом шести років сплачував ціну за газ мінімум на 40% вище, ніж це об‘єктивно мало би бути. Про це написав колишній віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, із 2014 року Юрій Вітренко переконував у тому, що підвищення ціни на газ для населення – єдиний правильний шлях, який має пройти Україна.

«Саме на посаді одного з керівників НАК «Нафтогаз» він був активним лобістом запровадження механізму ціни на газ, який діє і сьогодні. І от раптом Юрій Вітренко «прозріває»... І другий день розповідає нам, що «формула», яку він так активно впроваджував в Україні, виявляється неправильна», – додав Розенко.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко визнав, що «Нафтогаз» завищує ціну на газ. Міністерство енергетики України планує переглянути ціну на природний газ для «соціально вразливих» споживачів. За словами Вітренка, мова про рівень ціни 5 356 грн, тобто на 44% менше ніж середньозважена ціна у січні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення. Раніше президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.

«Європейська Солідарність» вимагає негайно збільшити видатки на субсидії, передбачені в бюджеті на 2021 рік, через невмотивоване підвищення цін на газ.

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила, що українцям потрібно дати газ за цінами, за якими його закачали в підземні сховища влітку.