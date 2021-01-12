Стало відомо, на скільки може зменшитись ціна газу для населення. Вже є проєкт постанови

За словами Вітренка, «Нафтогаз» завищив ціну газу для населення на 22%

Міністерство енергетики України планує переглянути ціну на природний газ для «соціально вразливих» споживачів, пише ExPro.

Фактично, мова про регулювання цін для всіх побутових споживачів – близько 12,5 млн споживачів.

Запропонована у проєкті Постанови КМУ «Про забезпечення соціального захисту вразливих споживачів на ринку природного газу» формула розрахунку ціни на газ передбачає визначення ціни за принципом «хаб-мінус», тобто без урахування вартості транспортування газу від NCG до західного кордону України. Торгова надбавка постачальника визначена в розмірі 2,5%. Саме з цією надбавкою ціна буде вважатися граничною.

«За нашими розрахунками мова про рівень ціни 5 356 грн, тобто на 44% менше ніж середньозважена ціна у січні. Для розуміння, якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна у лютому збільшиться ще приблизно на 15%», – зазначив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

За розрахунками ExPro, ціна газу за вказаною формулою може бути ще нижчою – близько 4,56 грн за кубічний метр з урахуванням націнки постачальника та ПДВ.

Юрій Вітренко повідомив, що «Нафтогаз» завищив ціну газу для населення на 22% і це вигідно Росії.

Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення. Як повідомлялося, президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.

Вартість природного газу на голландському хабі TTF за контрактом day-ahead (на день уперед) досягла позначки 21,3 євро/МВт-год, що є рекордним показником за останні два роки