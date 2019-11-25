Зеленський із кавою в руках прогулявся центром Києва (фото)



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Президента бачили на перехресті вул. Шовковичної та Інститутської Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Зеленський та його супутники прямували на Банкову

Президент Володимир Зеленський з чиновниками та охоронцями у понеділок, 25 листопада, пройшовся по вулиці Інститутській у напрямку Банкової.

Групу людей разом із главою держави кореспондент «Главкому» помітив на перехресті вул. Шовковичної та Інститутської

Зеленський та його супутники несли в руках стаканчики з кавою.

Як відомо, раніше президент Володимир Зеленський у черговому влозі за кермом Tesla заїхав по каву на фастфуд.

Нагадаємо, вранці 23 листопада президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві. Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

До слова, за даними опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, українці вважають, що першочергові п’ять дій президента Володимира Зеленського та його команди мають бути наступні:

припинення вогню на Донбасі – 74%,

зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 51%,

зниження тарифів – 37%,

покарання винних у корупції посадовців – 35%,

зменшення впливу олігархів на політику – 28%.

Як повідомлялося, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу.