Повітряні сили знищили переправу окупантів через Інгулець

Наша авіація відзвітувала про успіхи за добу

15 травня знищено 11 одиниць авіації ворога

Протягом доби Повітряні сили ЗСУ продовжували ефективно нищити ворогів. Зокрема, нашій авіації вдалося потужно вдарити по переправі росіян через річку Інгулець.

Загалом протягом доби ліквідовано 11 повітряних цілей рашистів. Про це повідомили в оперативному зведенні Повітряних сил за 15 травня.

Винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА «Орлан-10» та вертоліт Ка-52.

Протиповітряною обороною Сухопутних військ та уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА «Орлан-10».

Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей:

2 вертольоти (Ка-52, Мі-28);

7 БпЛА (ОТР);

2 крилаті ракети.

Нагадаємо, у неділю на сході знищено вертоліт окупантів.

Також за тиждень на Донбасі ЗСУ знищили 58 танків і чотири вертольоти: список втрат ворога.

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