За тиждень на Донбасі ЗСУ знищили 58 танків і чотири вертольоти: список втрат ворога

Окупанти майже сто разів отримали на горіхи від наших бійців

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Про це інформує пресслужба угруповання.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на двох локаціях тривають бої.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

1 артилерійську систему;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та п’ять безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки.

Знищено:

один зенітний ракетний комплекс,

58 танків,

26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ),

98 одиниць бойової броньованої техніки,

7 одиниць спеціальної інженерної,

33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку.

Підрозділами ППО збито чотири гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ розповіли про «прикру невдачу» окупантів на сході.

Тим часом окупанти готують кілька тисяч резервістів для війни в Україні.

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