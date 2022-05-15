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    Події в Україні

    Наші бійці на Харківщині дійшли до кордону (відео)

    &laquo;Пане президенте, ми дійшли&raquo; - Наші бійці на Харківщині дійшли до кордону (відео)

    «Пане президенте, ми дійшли»

    фото: скріншот із відео

    Один із батальйонів тероборони ЗСУ витіснив росіян за кордон

    227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ витіснив окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією.

    Відповідну інформацію Територіальна оборона Збройних Сили України оприлюднила ввечері 15 травня. Раніше у Міноборони повідомляли про те, що на Харківщині гарно йдуть справи в ЗСУ.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку.

    Раніше Арестович повідомив хороші новини з Харківщини.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Харківщина Україна кордон окупація #stoprussia
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    Наші бійці на Харківщині дійшли до кордону (відео)