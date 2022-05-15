Наші бійці на Харківщині дійшли до кордону (відео)

Один із батальйонів тероборони ЗСУ витіснив росіян за кордон

227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ витіснив окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією.

Відповідну інформацію Територіальна оборона Збройних Сили України оприлюднила ввечері 15 травня. Раніше у Міноборони повідомляли про те, що на Харківщині гарно йдуть справи в ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку.

Раніше Арестович повідомив хороші новини з Харківщини.

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