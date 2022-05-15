Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ

Юрія Галушкіна звільнено

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру, звільнивши із цієї посади Юрія Галушкіна. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті глави держави.

«Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України», – ідеться в указі №337/2022.

Попереднім указом №336/2022 президент звільнив з посади командувача Сил тероборони ЗСУ Галушкіна.

Як повідомлялося, бригадний генерал Юрій Галушкін був призначений командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України 1 січня цього року.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

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