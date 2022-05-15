«Путін не дає згоди на евакуацію з «Азовсталі» – Міноборони

Відбулася зустріч із родичами захисників Маріуполя

Українське військово-політичне керівництво зустрілося з близькими захисників Маріуполя. На зустрічі поділилися деталями роботи з порятунку військових на «Азовсталі». Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

«Держава дуже багато робить для того, щоби звільнити наших оборонців «Азовсталі», але це – військова операція, і ці речі не можна говорити публічно. Натомість ми змогли це донести і розповісти відверто родичам, тому що вони мають право це знати. І більшість питань, я дуже сподіваюся, були зняті. Тому що ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві лунають – насправді все це вже було зроблено. Просто Путін не дає згоди на те, щоби ми змогли звільнити наших оборонців «Азовсталі», – говорить Маляр.

Вона зазначила, що якби на «Азовсталі» можна було провести військову операцію і деблокаду, Збройні сили обов’язково би це зробили.

«Натомість зараз розглядаються і розробляються різні плани, але це військові плани, і ми не можемо їх оголошувати», – сказала заступниця міністра оборони.

Вона пояснила, що до дипломатичних зусиль зі звільнення захисників українські дипломати залучили лідерів практично всіх провідних країн світу й всі провідні міжнародні організації.

Крім того, Маляр зазначила, що розголос і публічні заклики дружин і родичів оборонців Маріуполя також складають вагомий внесок у звільнення українських героїв із території «Азовсталі».

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