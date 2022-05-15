  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Путін не дає згоди на евакуацію з «Азовсталі» – Міноборони

    Бійці у заблокованому місті не мають медикаментів та продуктів - «Путін не дає згоди на евакуацію з «Азовсталі» – Міноборони
    Бійці у заблокованому місті не мають медикаментів та продуктів
    фото з відкритих джерел

    Відбулася зустріч із родичами захисників Маріуполя

    Українське військово-політичне керівництво зустрілося з близькими захисників Маріуполя. На зустрічі поділилися деталями роботи з порятунку військових на «Азовсталі». Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

    «Держава дуже багато робить для того, щоби звільнити наших оборонців «Азовсталі», але це – військова операція, і ці речі не можна говорити публічно. Натомість ми змогли це донести і розповісти відверто родичам, тому що вони мають право це знати. І більшість питань, я дуже сподіваюся, були зняті. Тому що ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві лунають – насправді все це вже було зроблено. Просто Путін не дає згоди на те, щоби ми змогли звільнити наших оборонців «Азовсталі», – говорить Маляр.

    Вона зазначила, що якби на «Азовсталі» можна було провести військову операцію і деблокаду, Збройні сили обов’язково би це зробили.

    «Натомість зараз розглядаються і розробляються різні плани, але це військові плани, і ми не можемо їх оголошувати», – сказала заступниця міністра оборони.

    Вона пояснила, що до дипломатичних зусиль зі звільнення захисників українські дипломати залучили лідерів практично всіх провідних країн світу й всі провідні міжнародні організації.

    Крім того, Маляр зазначила, що розголос і публічні заклики дружин і родичів оборонців Маріуполя також складають вагомий внесок у звільнення українських героїв із території «Азовсталі».

    Сьогодні рашисти визнали, що обстріляли захисників Маріуполя фосфорними бомбами (відео).

    Напередодні Верещук розповіла, кого першочергово потрібно евакуювати з «Азовсталі».

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна путін військові держава Україна речі окупація звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Путін не дає згоди на евакуацію з «Азовсталі» – Міноборони