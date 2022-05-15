Російські солдати заберуть зло з собою додому – звернення президента (відео)

Гарячкова активність російських військових закінчиться відступом

Президент України Володимир Зеленський увечері 15 травня виступив із підсумками 81 доби війни.

Глава держави відреагував на сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області.

«Уся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, заберуть це зло із собою назад у Росію. Заберуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться вся гарячкова активність російських військових, яку бачимо зараз. І я вдячний усім українцям і українкам, які наближають цей час», – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський отримав особливу нагороду від Таллінна (фото).

Також Подоляк назвав умову, за якої Україна переможе війну цього року.