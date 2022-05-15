На Луганщині запрацював мобільний зв'язок

Є шанс почути рідних

Після довгої відсутності мобільного зв’язку в Луганській області, його нарешті знову відновили. Тепер мешканці області можуть сконтактувати зі своїми близькими. Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай прокоментував відновлення зв’язку доволі небагатослівно та не став розкривати додаткові подробиці.

«Телефонуйте родичам», – лаконічно відзначив голова ОВА.

Варто відзначити, що проблеми зв'язком доволі часто трапляються в східних регіонах України, де найбільше точаться бої з російськими окупантами. Складнощі виникають саме через те, що окупанти не підпускають фахівців до пошкодженого обладнання операторів.

Нагадаємо, на Луганщині українські військові підірвали мости, щоб зупинити окупантів (відео).

Сьогодні стало відомо, що окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку, зайнялася пожежа.

Як повідомлялося, окупанти на Донбасі готують наступ на двох напрямках – Гайдай.

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