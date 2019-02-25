Повний список переможців кінопремії «Оскар-2019»
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Тріумфаторами церемонії стали фільми «Рома» і «Богемна рапсодія», які отримали по чотири «Оскари»
У понеділок вранці у Лос-Анджелесі завершилася 91-а урочиста церемонія нагородження Американської кіноакадемії.
Тріумфаторами церемонії стали фільми «Рома» і «Богемна рапсодія», які отримали по чотири «Оскари».
Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Церемонія вручення «Оскара-2019» тривала більше трьох годин.
Найкращий фільм
Найкращий режисер
- Альфонсо Куарон за стрічку «Рома»
Найкраща жіноча роль
- Олівія Колман за стрічку «Фаворитка»
Найкращий чоловіча роль
- Рамі Малек за стрічку «Богемна рапсодія»
Найкращий актор другого плану
- Махершала Алі за стрічку «Зелена книга»
Найкраща актриса другого плану
Найкращий анімаційний фільм
Найкраща операторська робота
- Альфонсо Куарон за стрічку «Рома»
Найкращий дизайн костюмів
- «Чорна Пантера»
Найкращий монтаж
- Джон Оттман за стрічку «Богемна рапсодія»
Найкращий документальний фільм
- «Вільний підйом поодинці»
Найкращий фільм іноземною мовою
Найкращий грим і зачіски
- «Влада»
Найкраща робота художника-постановника
- «Чорна Пантера»
Найкращий звуковий монтаж
- «Богемна рапсодія»
Найкраще зведення звуку
- «Богемна рапсодія»
Накращий адаптований сценарій
- «Чорний клановець»
Накращий оригінальний сценарій
- «Зелена книга»
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- «Шкіра»
Найкращі візуальні ефекти
- «Людина на місяці»
Найкращий короткометражний документальний фільм
- «Крапка. Кінець пропозиції»
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
- «Бао»
Найкращий саундтрек
- «Чорна Пантера»
Найкраща пісня
Зазначимо, що найбільша кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - була у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».
У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.