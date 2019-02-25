Повний список переможців кінопремії «Оскар-2019»



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Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі

Тріумфаторами церемонії стали фільми «Рома» і «Богемна рапсодія», які отримали по чотири «Оскари»

У понеділок вранці у Лос-Анджелесі завершилася 91-а урочиста церемонія нагородження Американської кіноакадемії.

Тріумфаторами церемонії стали фільми «Рома» і «Богемна рапсодія», які отримали по чотири «Оскари».

Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Церемонія вручення «Оскара-2019» тривала більше трьох годин.

Найкращий фільм

Найкращий режисер

Альфонсо Куарон за стрічку «Рома»

Найкраща жіноча роль

Олівія Колман за стрічку «Фаворитка»

Найкращий чоловіча роль

Рамі Малек за стрічку «Богемна рапсодія»

Найкращий актор другого плану

Махершала Алі за стрічку «Зелена книга»

Найкраща актриса другого плану

Найкращий анімаційний фільм

Найкраща операторська робота

Альфонсо Куарон за стрічку «Рома»

Найкращий дизайн костюмів

«Чорна Пантера»

Найкращий монтаж

Джон Оттман за стрічку «Богемна рапсодія»

Найкращий документальний фільм

«Вільний підйом поодинці»

Найкращий фільм іноземною мовою

Найкращий грим і зачіски

«Влада»

Найкраща робота художника-постановника

«Чорна Пантера»

Найкращий звуковий монтаж

«Богемна рапсодія»

Найкраще зведення звуку

«Богемна рапсодія»

Накращий адаптований сценарій

«Чорний клановець»

Накращий оригінальний сценарій

«Зелена книга»

Найкращий ігровий короткометражний фільм

«Шкіра»

Найкращі візуальні ефекти

«Людина на місяці»

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Крапка. Кінець пропозиції»

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

«Бао»

Найкращий саундтрек

«Чорна Пантера»

Найкраща пісня

Зазначимо, що найбільша кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - була у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».

У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.