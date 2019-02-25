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    Новини

    Повний список переможців кінопремії «Оскар-2019»

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    Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі - Повний список переможців кінопремії «Оскар-2019»
    Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі

    Тріумфаторами церемонії стали фільми «Рома» і «Богемна рапсодія», які отримали по чотири «Оскари»

    У понеділок вранці у Лос-Анджелесі завершилася 91-а урочиста церемонія нагородження Американської кіноакадемії.

    Тріумфаторами церемонії стали фільми «Рома» і «Богемна рапсодія», які отримали по чотири «Оскари».

    Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Церемонія вручення «Оскара-2019» тривала більше трьох годин.

    Найкращий фільм

    Найкращий режисер

    • Альфонсо Куарон за стрічку «Рома»

    Найкраща жіноча роль

    • Олівія Колман за стрічку «Фаворитка»

    Найкращий чоловіча роль

    • Рамі Малек за стрічку «Богемна рапсодія»

    Найкращий актор другого плану

    • Махершала Алі за стрічку «Зелена книга»

    Найкраща актриса другого плану

    Найкращий анімаційний фільм

    Найкраща операторська робота

    • Альфонсо Куарон за стрічку «Рома»

    Найкращий дизайн костюмів

    • «Чорна Пантера»

    Найкращий монтаж

    • Джон Оттман за стрічку «Богемна рапсодія»

    Найкращий документальний фільм

    • «Вільний підйом поодинці»

    Найкращий фільм іноземною мовою

    Найкращий грим і зачіски

    • «Влада»

    Найкраща робота художника-постановника

    • «Чорна Пантера»

    Найкращий звуковий монтаж

    • «Богемна рапсодія»

    Найкраще зведення звуку

    • «Богемна рапсодія»

    Накращий адаптований сценарій

    • «Чорний клановець»

    Накращий оригінальний сценарій

    • «Зелена книга»

    Найкращий ігровий короткометражний фільм

    • «Шкіра»

    Найкращі візуальні ефекти

    • «Людина на місяці»

    Найкращий короткометражний документальний фільм

    • «Крапка. Кінець пропозиції»

    Найкращий короткометражний анімаційний фільм

    • «Бао»

    Найкращий саундтрек

    • «Чорна Пантера»

    Найкраща пісня

    Зазначимо, що найбільша кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - була у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».

    У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.

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