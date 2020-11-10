Позашлюбний секс і алкоголь. Арабські Емірати скасували низку суворих заборон, які діяли в країні багато років
Розсилка
В ОАЕ посилили покарання за злочини проти жінок
В ОАЕ тепер сексуальні стосунки поза шлюбом та з обопільної згоди не каратимуться законом
Об'єднані Арабські Емірати провели масштабний перегляд законів про особисті свободи і права. У країні тепер судитимуть за «вбивства честі», а також пом’якшено заборону на вживання алкоголю та знято багато обмежень для іноземців.
Отже, 7 листопада провідні англомовні ЗМІ Об'єднаних Арабських Еміратів — газети The National і Gulf News опублікували матеріали про те, щоб було названо «найбільшою модернізацією правової системи країни» за останні роки.
Йдеться про низку указів президента ОАЕ Халіфа ібн Заїд Аль Нахайяна, якими він вніс поправки до кримінального та кримінально-процесуального кодексів країни, а також до закону про особистий статус — гранично строгий документ, ухвалений на основі норм і принципів традиційного права шаріату.
Судячи з цих публікацій, поправки набули чинності негайно і суттєво пом’якшують чинні в ОАЕ норми — особливо для іноземців, туристів і експатів, що працюють у країні, які не сповідують іслам. Світові агентства підкреслюють принципову важливість такого рішення для країни, де кількість іноземців, які живуть там постійно, перевищує кількість громадян ОАЕ майже в дев’ять разів.
Нововведення стосуються багатьох побутових і фундаментальних речей - зокрема правил шлюбу і розлучення, місцевого поняття про непристойність і моральність, принципів успадкування для експатів і навіть права на вживання алкоголю.
Повідомляють, що влада ОАЕ зважилася на такий крок «відповідно до прихильності країни принципам толерантності та віри в них», якщо такі принципи «відповідають культурній ідентичності ОАЕ».
Отже, далі про головні з нововведень, які вже почали діяти в Арабських Еміратах після указів президента.
Злочини на захист честі, зокрема «вбивства честі» каратимуться нарівні з іншими. Досі в ОАЕ діяла норма, що дозволяла пом’якшувати покарання для чоловіка, якщо він скоїв злочин проти своєї родички, яка нібито «збезчестила» сім'ю — навіть якщо це вбивство. Такою «ганьбою» в ОАЕ могли вважати непокору жінки релігійним або культурним обмеженням, особисті стосунки, які не схвалювала сім'я, що вважалося «розбещеністю». А тепер подібні «злочини честі» криміналізували — тобто покарання за них буде таким, як за будь-які інші види нападів, замахів або вбивств.