Позашлюбний секс і алкоголь. Арабські Емірати скасували низку суворих заборон, які діяли в країні багато років

В ОАЕ тепер сексуальні стосунки поза шлюбом та з обопільної згоди не каратимуться законом

Об'єднані Арабські Емірати провели масштабний перегляд законів про особисті свободи і права. У країні тепер судитимуть за «вбивства честі», а також пом’якшено заборону на вживання алкоголю та знято багато обмежень для іноземців.

Отже, 7 листопада провідні англомовні ЗМІ Об'єднаних Арабських Еміратів — газети The National і Gulf News опублікували матеріали про те, щоб було названо «найбільшою модернізацією правової системи країни» за останні роки.

Йдеться про низку указів президента ОАЕ Халіфа ібн Заїд Аль Нахайяна, якими він вніс поправки до кримінального та кримінально-процесуального кодексів країни, а також до закону про особистий статус — гранично строгий документ, ухвалений на основі норм і принципів традиційного права шаріату.

Судячи з цих публікацій, поправки набули чинності негайно і суттєво пом’якшують чинні в ОАЕ норми — особливо для іноземців, туристів і експатів, що працюють у країні, які не сповідують іслам. Світові агентства підкреслюють принципову важливість такого рішення для країни, де кількість іноземців, які живуть там постійно, перевищує кількість громадян ОАЕ майже в дев’ять разів.

Нововведення стосуються багатьох побутових і фундаментальних речей - зокрема правил шлюбу і розлучення, місцевого поняття про непристойність і моральність, принципів успадкування для експатів і навіть права на вживання алкоголю.

Повідомляють, що влада ОАЕ зважилася на такий крок «відповідно до прихильності країни принципам толерантності та віри в них», якщо такі принципи «відповідають культурній ідентичності ОАЕ».

Отже, далі про головні з нововведень, які вже почали діяти в Арабських Еміратах після указів президента.

Злочини на захист честі, зокрема «вбивства честі» каратимуться нарівні з іншими. Досі в ОАЕ діяла норма, що дозволяла пом’якшувати покарання для чоловіка, якщо він скоїв злочин проти своєї родички, яка нібито «збезчестила» сім'ю — навіть якщо це вбивство. Такою «ганьбою» в ОАЕ могли вважати непокору жінки релігійним або культурним обмеженням, особисті стосунки, які не схвалювала сім'я, що вважалося «розбещеністю». А тепер подібні «злочини честі» криміналізували — тобто покарання за них буде таким, як за будь-які інші види нападів, замахів або вбивств.

Вживання алкоголю. В ОАЕ скасовують штрафи та інші види покарання за вживання, продаж і зберігання алкогольних напоїв. Заборона зберігається лише для осіб молодше 21 року — а також для тих, хто продасть алкоголь молоді або купить міцні напої для молодих людей. Однак за кожним еміратом збережено право вводити додаткові регулюючі норми в цьому питанні. До сих пір іноземці в ОАЕ могли знайти алкоголь лише в окремих барах і клубах — як правило, у великих туристичних містах і тільки для вживання на місці. А громадяни країни повинні були володіти спеціальною державною ліцензією, щоб купувати, транспортувати або вживати алкоголь, навіть вдома. Позашлюбний секс — більше не злочин. Співжиття пар, які не перебувають у шлюбі, в ОАЕ вважали кримінально караним злочином. І хоча в більш вільному Дубаї для іноземців де-факто такі покарання застосовувалися рідко, щоразу такі історії провокували міжнародні скандали. Схожий випадок стався в 2013 році, коли громадянка Норвегії заявила правоохоронцям Дубая про зґвалтування, проте отримала 16-місячний тюремний термін за позашлюбний секс, вживання алкоголю і лжесвідчення. А тепер сексуальні стосунки з обопільної згоди не каратимуться законом, крім низки випадків, коли покарання за це збережено: якщо кому-небудь з учасників пари менше 14 років;

якщо «обопільна згода» фактично означає обман жертви через її юний вік або розумову відсталість;

якщо один з учасників такого акту — близький родич, піклувальник або опікун жертви. Якщо ж скоєно зґвалтування неповнолітньої чи психічно нездорової жертви, таке застосування сили карається смертною карою. Правила розлучення і розділу майна. За новими правилами, якщо пара уклала шлюб за кордоном, але розлучається в ОАЕ, то в шлюборозлучному процесі будуть застосовуватися правила тієї країни, де було укладено шлюб. Ця норма діятиме і для вирішення питань про розподіл майна, виконання шлюбного контракту або угоди про роздільне проживання. Тоді як раніше в ОАЕ в подібних випадках, як правило, вважалося домінантним громадянство чоловіка. Правила спадкування для експатів. Раніше члени сім'ї померлого в ОАЕ іноземця могли зіткнутися з тим, що його майно й активи в цій арабській країні розділені відповідно до законів шаріату, і вплинути на процес неможливо. А тепер цю процедуру визначатиме громадянство людини: якщо вона не залишила заповіту, то майно буде розподілено між найближчими родичами за законами тієї країни, громадянином якої був померлий. Єдиним винятком залишається нерухомість, придбана в ОАЕ — управління нею після смерті власника-іноземця здійснюватиметься відповідно до законодавства ОАЕ. Пом’якшення покарання за «непристойну поведінку». Якщо раніше вже за перше порушення чинних у країні норм про пристойність було передбачено тюремне ув’язнення, то тепер порушників для початку штрафуватимуть. Декриміналізація спроби самогубства. За новими правилами, тепер суди зможуть на свій розсуд направити засудженого за спробу самогубства в лікувальний заклад замість того, щоб покарати його за нормами кримінального кодексу. Проте тюремний термін, як і раніше, чекає на того, хто будь-яким чином допомагає іншій людині вчинити самогубство. Нові правила арешту. Відтепер уповноважені судом правоохоронці, які здійснюють арешт, зобов’язані задіяти перекладача, якщо підозрюваний не володіє арабською мовою. Розширення особистих свобод відображає прагнення ОАЕ утвердитися в ролі «мекки» для західних туристів і великого іноземного бізнесу — навіть попри те, що правова система країни ґрунтується на жорсткій інтерпретації законів ісламу, пише АР. Нагадаємо, що Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку. Додамо, що й Qatar Airways поновлює рейси до Києва.

Джерело: Новое Время