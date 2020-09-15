«Поворотний момент в історії»: Бахрейн, ОАЕ та Ізраїль підписали угоду про дипломатичні відносини
Формально угода отримала назву Авраамський договір
У Білому домі відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних відносин Об’єднаних Арабськи Еміратів (ОАЕ) та Бахрейну з Ізраїлем.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що під час церемонії підписання був присутній президент США Дональд Трамп.
За посередництва США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав відповідні угоди з міністрами закордонних справ ОАЕ та Бахрейну – Абдуллою бін Заєд аль-Нагаяном та Абдуллатіфом бін Рашидом аз-Заяні.
Формально угода отримала назву Авраамський договір.
«Ми тут для того, щоб змінити хід історії. Після десятиліть поділу і конфліктів ми знаменуєм початок нового Близького Сходу», – сказав Трамп.
Нетаньяху назвав цей день «поворотним моментом в історії, новим світанком світу».
Раніше ЄС привітав намір встановлення дипломатичних відносин між Бахрейном та Ізраїлем.
Нагадаємо, 11 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що Бахрейн приєднався до Об’єднаних Арабських Еміратів і досягнув угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.
До оголошення про угоду з ОАЕ в серпні Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки.
Бахрейн став четвертою арабською країною на Близькому Сході, яка визнала Ізраїль з моменту його заснування в 1948 році.