«Поворотний момент в історії»: Бахрейн, ОАЕ та Ізраїль підписали угоду про дипломатичні відносини



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Під час церемонії підписання угоди був присутній президент США Дональд Трамп

Формально угода отримала назву Авраамський договір

У Білому домі відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних відносин Об’єднаних Арабськи Еміратів (ОАЕ) та Бахрейну з Ізраїлем.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що під час церемонії підписання був присутній президент США Дональд Трамп.

За посередництва США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав відповідні угоди з міністрами закордонних справ ОАЕ та Бахрейну – Абдуллою бін Заєд аль-Нагаяном та Абдуллатіфом бін Рашидом аз-Заяні.

Формально угода отримала назву Авраамський договір.

«Ми тут для того, щоб змінити хід історії. Після десятиліть поділу і конфліктів ми знаменуєм початок нового Близького Сходу», – сказав Трамп.

Нетаньяху назвав цей день «поворотним моментом в історії, новим світанком світу».

Раніше ЄС привітав намір встановлення дипломатичних відносин між Бахрейном та Ізраїлем.

Нагадаємо, 11 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що Бахрейн приєднався до Об’єднаних Арабських Еміратів і досягнув угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

До оголошення про угоду з ОАЕ в серпні Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки.

Бахрейн став четвертою арабською країною на Близькому Сході, яка визнала Ізраїль з моменту його заснування в 1948 році.