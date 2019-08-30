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    На Львівщині горить склад ТОВ «Ніка Друк»: двоє постраждалих (фото)

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    На Львівщині горить склад ТОВ «Ніка Друк»: двоє постраждалих (фото)
    Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

    Станом на 15:00 площа пожежі складає близько 2 тис. м кв., відбувається горіння легкозаймистих та горючих речовин (розчинника)

    На Львівщині у Пустомитівському районі в селі Чишки по вул. Лесі Українки, 53, на території ТОВ «Ніка Друк», у одноповерховій складській будівлі (розміром 100х100 м) 30 серпня о 13:48 виникла пожежа. Про це повідомив у Facebook голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

    Станом на 15:00 площа пожежі складає близько 2 тис. м кв., відбувається горіння легкозаймистих та горючих речовин (розчинника).

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    На Львівщині горить склад ТОВ «Ніка Друк»: двоє постраждалих (фото)
    На Львівщині горить склад ТОВ «Ніка Друк»: двоє постраждалих (фото)
    На Львівщині горить склад ТОВ «Ніка Друк»: двоє постраждалих (фото)
    На Львівщині горить склад ТОВ «Ніка Друк»: двоє постраждалих (фото)
    Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

    За попередньою інформацією постраждали дві особи (працівники підприємства).

    До гасіння залучено 80 чол. о/с та 16 од. техніки ДСНС.

    Нагадаємо, 28 серпня о 2.46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

    Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина).  З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

    Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

    Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

    У Дрогобичі було оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського.

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    пожежа Львівщина ДСНС
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