Працівників Карпатського заповідника звільнили за браконьєрство
- Сьогодні, 07:39
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На території Карпатського біосферного заповідника було виявлено факт незаконного полювання
Працівників Карпатського біосферного заповідника, яких підозрювали у незаконному полюванні, звільнено з роботи.
Про це повідомляє прес-служба Мінекології.
«3 листопада 2017 року на території Карпатського біосферного заповідника було виявлено факт незаконного полювання, зокрема знайдено рештки оленя благородного та м'ясо ведмедя бурого, а також знайдено знаряддя полювання», - зазначили в міністерстві.
Шкода, заподіяна внаслідок незаконного добування оленя благородного, була оцінена в 16500 гривень. Проте, наразі триває експертиза рештків, тому в разі підтвердження факту незаконного добування ведмедя бурого розмір заподіяної шкоди буде розраховано додатково.
«Особливістю ситуації стало те, що у незаконному полюванні під підозрою опинилися працівники служби державної охорони Карпатського біосферного заповідника, а саме інспектор ПЗФ I категорії Шемота М.В. та майстра з охорони природи цього ж відділення Сухан В.В.», - поінформувала прес-служба.
За фактом незаконного полювання правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження та проведено службове розслідування в Карпатському біосферному заповіднику. На час його проведення п'ятьох працівників заповідника відсторонено від роботи.
Крім того, за результатами службового розслідування двох працівників заповідника, яких підозрювали у незаконному полюванні, звільнено з роботи за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, ще трьом оголошено догани.
Матеріали службового розслідування передано до правоохоронних органів для долучення до матеріалів кримінального провадження.