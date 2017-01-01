Працівників Карпатського заповідника звільнили за браконьєрство

На території Карпатського біосферного заповідника було виявлено факт незаконного полювання

Працівників Карпатського біосферного заповідника, яких підозрювали у незаконному полюванні, звільнено з роботи. Про це повідомляє прес-служба Мінекології. «3 листопада 2017 року на території Карпатського біосферного заповідника було виявлено факт незаконного полювання, зокрема знайдено рештки оленя благородного та м'ясо ведмедя бурого, а



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На території Карпатського біосферного заповідника було виявлено факт незаконного полювання

Працівників Карпатського біосферного заповідника, яких підозрювали у незаконному полюванні, звільнено з роботи.

Про це повідомляє прес-служба Мінекології.

«3 листопада 2017 року на території Карпатського біосферного заповідника було виявлено факт незаконного полювання, зокрема знайдено рештки оленя благородного та м'ясо ведмедя бурого, а також знайдено знаряддя полювання», - зазначили в міністерстві.

Шкода, заподіяна внаслідок незаконного добування оленя благородного, була оцінена в 16500 гривень. Проте, наразі триває експертиза рештків, тому в разі підтвердження факту незаконного добування ведмедя бурого розмір заподіяної шкоди буде розраховано додатково.

«Особливістю ситуації стало те, що у незаконному полюванні під підозрою опинилися працівники служби державної охорони Карпатського біосферного заповідника, а саме інспектор ПЗФ I категорії Шемота М.В. та майстра з охорони природи цього ж відділення Сухан В.В.», - поінформувала прес-служба.

За фактом незаконного полювання правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження та проведено службове розслідування в Карпатському біосферному заповіднику. На час його проведення п'ятьох працівників заповідника відсторонено від роботи.

Крім того, за результатами службового розслідування двох працівників заповідника, яких підозрювали у незаконному полюванні, звільнено з роботи за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, ще трьом оголошено догани.

Матеріали службового розслідування передано до правоохоронних органів для долучення до матеріалів кримінального провадження.