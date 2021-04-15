Простягнута рука Байдена може зупинити тисячі танків і сотні літаків

Такий непростий Джо Байден

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Конечно, предложение президента США Байдена к Путину встретиться где-то в третьей стране и поговорить по важным вопросам – это круто. Только Байден назвал Путина убийцей, только высказал безусловную поддержку Украине, только потребовал не концентрировать войска вокруг украинской границы – и тут пожалуйста – давай, друг Путин, встретимся, кофейку попьем, поговорим по душам. Именно так, в духе предательства проблем Украины, трактуют этот телефонный звонок. Как интернет откроешь, так и вываливается на тебя вот это: «Не выдержал, склонил голову, моргнул первый…», ну и все прочее в таком духе.

Хотя, если начать разбираться, то этот Байден совсем не прост. Во-первых, он предложил встретиться «в течение нескольких месяцев». Вот представьте себе, что вы Путин, что вы согнали стотысячную армию, к примеру, для нападения. И вдруг вам звонит Байден и предлагает встречу на кофеёк. Еще раз – не грозит, не называет снова нехорошим словом, а предлагает встретиться. Тут задумаешься – нападать на Украину, или не нападать. Я понимаю, что это моя логика, не Путина, но если он сейчас нападет, то вряд ли встретиться не только с Байденом, но и с любым другим президентом. И не только Америки. Я, конечно, не знаю, хитрый ли это тактический ход Байдена, но меня смущает именно вот эта фраза «в течении нескольких месяцев». То есть, Байден как бы говорит: Владимир, я знаю, что ты нападать не собираешься, я как-то в это верю. Ведь ты сам говоришь, что это учения. Поэтому, у нас нет необходимости в срочной встрече, это же не Карибский кризис. Я сейчас разберусь тут с ковидом и с Китаем, а потом и встретимся. Нам, двум лидерам двух мощнейших сверхдержав, есть о чем поговорить. А что касается наших кораблей в Черном море и концентрации войск НАТО на востоке Европы, то, скажу тебе, у нас тоже тут учения. Пусть эти войска постоят, а потом уйдут.»

Вот если это такая хитрость, то я Байдену аплодирую – он гений. Он парализует своим предложением русскую армию, а ее, между прочим, в таком количестве так держать нельзя, об этом пишут все военные аналитики. Нужно либо наступать, либо возвращать на места постоянной дислокации.

Но представим себе, что такой хитрости от Байдена нет, и что он просто предложил встречу. Тогда, скажу вам честно, я ничего не понимаю. И просто развожу руками, потому что у меня тогда есть вопрос.

Если Россия пойдет в наступление, то они все же встретятся? Хорошо, тогда что скажет Байден Путину по поводу агрессии, или он ничего не скажет, и они будут говорить про климат и сокращение выбросов СО 2 ?

И еще одно. Предложение Байдена, как ни крути, требует ответа. Если «да», то большая война пока откладывается, если «нет», либо молчание, то война может быть, или в Кремле просчитывают варианты. Во всяком случае, когда я писал этот комментарий, ответа не было.

Каков же вывод. Он в том, что протянутая рука, пусть слабая рука пожилого человека, может остановить тысячи танков и сотни самолетов.

Во всяком случае, я хотел бы на это надеяться.

Джерело: Эхо Москвы

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