Правоохоронці провели обшуки на Подільській та Поліській митницях



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Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на Подільській та Поліській митницях, 11 лютого 2020 року Фото: ДБР

За сприяння працівників митниці впродовж 2017-2019 років в Україну ввезли понад 50 транспортних засобів із заниженими митними платежами

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, провели обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці Держмитслужби за фактом зловживання владою і службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці впродовж 2017-2019 років на митну територію України із Європейського Союзу ввезли понад 50 транспортних засобів та запасних частин до них із заниженими митними платежами.

Як повідомляється, сума завданих державі збитків складає понад мільйон гривень.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Цього ж дня, 11 лютого, прокурори та співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками у «Київметробуд». Крім того, повідомляється про обшуки у відділеннях Укргазбанку та ряду приватних структур, які, ймовірно, залучені до схеми заволодіння бюджетними коштами.

Як повідомлялося, в Україні готують закон щодо криміналізації контрабанди.

Нагадаємо, Нефьодов розповів, як криміналітет «кошмарить» працівників митниці.

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