Заступник генпрокурора не вважає обшуки на «1+1» порушенням норм свободи слова



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5 лютого в офісі проєкту «Секретні матеріали» телеканалу «1+1» проводився обшук співробітниками СБУ

«Не можна забороняти правоохоронним органам виконувати свою функціональну діяльність лише через те, що це є ЗМІ загальнонаціонального масштабу», - вважає Чумак

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що обшуки, що були проведені у приміщеннях телеканалу «1+1», не є порушенням норм свободи слова журналістів.

Як сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода, маючи на увазі розслідування справи про несанкціоноване прослуховування кабінету прем’єрміністра Олексія Гончарука, «давайте не будемо плутати свободу слова з можливим злочином і розслідування цього злочину».

«Дивіться, це ж не пов’язано з розповсюдженням певної інформації, яка суспільно важлива, і таке інше. Вся ця історія пов’язана з тим, що в офісі, в кабінеті другої людини в державі, прем’єрміністра, керівника уряду в державі, стоять пристрої, які несанкціоновано знімають інформацію. Повинна реагувати на це правоохоронна система? Абсолютно! Якщо у правоохоронців є підстави провести обшуки в місці, де, як вони вважають, може бути інформація, пов’язана з цим злочином, вони повинні це зробити? Повинні», – заявив він.

«Не можна забороняти правоохоронним органам виконувати свою функціональну діяльність лише через те, що це є ЗМІ загальнонаціонального масштабу. Тому що там можна ж приховувати будь-яку інформацію. Давайте сховаємо бомбу і скажемо, що не можна там шукати нічого, тому що це ж ЗМІ. А якщо є підстави вважати, що там оброблялася ця інформація, що там оброблялися ці відео або аудіофайли, вони мають право туди зайти? Вони мають право. Їм надане право в судовому порядку? Надане право. Тобто закон порушений? Закон не порушений під час проведення таких обшуків. Вони не пов’язані з функціоналом цієї медіакомпанії», – наголосив заступник генпрокурора.

«Вони пов’язані з абсолютно іншим випадком, з розслідуванням просто-на-просто кримінального правопорушення. Це потрібно робити», – сказав Чумак про ці обшуки, маючи на увазі наявність даних, що монтування нелегально отриманих записів із кабінету прем’єра відбувалося на комп’ютері одного зі співробітників телеканалу.

Нагадаємо, у середині січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Нагадаємо, у середу ввечері стало відомо, що в офісі проєкту «Секретні матеріали» за адресою Куренівська, 18 в Києві проводиться обшук співробітниками СБУ.

Співробітники СБУ повідомили, що шукають диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував слова прем'єрміністра Олексія Гончарука під час наради, на якій прозвучали слова про «порожнє місце» в голові президента України Володимира Зеленського.

Згодом стало відомо, що обшуки проводять у квартирах журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева.

В «1+1 медіа» пояснили, де журналісти взяли записи з кабінету Гончарука.