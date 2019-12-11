Слідчі провели обшук у ексдепутата Микитася
Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно, у тому числі, виявлене під час обшуку
Прокурори Генеральної прокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань 11 грудня провели обшук за місцем проживання одного із колишніх народних депутатів України у передмісті Києва.
Як повідомляє пресслужба ГПУ, слідчими ДБР встановлено, що цей нардеп можливо вчинив дії, спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в розмірі понад 200 млн грн.
Зазначається, що зараз вирішується питання про накладення арешту на майно, у тому числі, виявлене під час обшуку.
За даними ЗМІ йдеться про Максима Микитася.
Також відзначимо, що за попередньою інформацією, у 2016 році народний депутат підробив договір купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутати України 8-го скликання.
Справа кваліфікована за статтями: легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України) та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, що Максим Микитась місяць тому вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн грн як фігурант у справі про аферу з житлом для Нацгвардії. Після цього він заявив, що продав свою частку в компанії «Укрбуд девеломпент» неназваному інвесторові. Пізніше ЗМІ опублікували меморандум між Максимом Мікітасов і Дмитром Федотенкова.