Слідчі провели обшук у ексдепутата Микитася



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Екснардеп Максим Микитась лише місяць тому вийшов із СІЗО під заставу

Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно, у тому числі, виявлене під час обшуку

Прокурори Генеральної прокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань 11 грудня провели обшук за місцем проживання одного із колишніх народних депутатів України у передмісті Києва.

Як повідомляє пресслужба ГПУ, слідчими ДБР встановлено, що цей нардеп можливо вчинив дії, спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в розмірі понад 200 млн грн.

Зазначається, що зараз вирішується питання про накладення арешту на майно, у тому числі, виявлене під час обшуку.

За даними ЗМІ йдеться про Максима Микитася.

Також відзначимо, що за попередньою інформацією, у 2016 році народний депутат підробив договір купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутати України 8-го скликання.