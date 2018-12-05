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    Праворадикальна партія Vox набирає популярності в Іспанії

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    В Іспанії&nbsp;популярність праворадикальної партії Vox збільшилася - Праворадикальна партія Vox набирає популярності в Іспанії
    В Іспанії популярність праворадикальної партії Vox збільшилася

    Соціалістична партія продовжує займати лідируючі позиції

    Відповідно до соціологічного опитування, яке було проведено із 1 по 11 листопада 2018 року в Іспанії, популярність праворадикальної партії Vox збільшилася із 1,3% до 2,5%. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Дана статистика була опублікована після регіональних виборів в Андалузії 2 грудня 2018 року, де політичній силі Vox  вдалося отримати 12 місць. Опитування проводилося Центром соціологічних досліджень (CIS). 

    Соціалістична партія Іспанії (PSOE) продовжує бути домінуючою політичною силою в країні. У разі проведення виборів в найближчому майбутньою за PSOE проголосували б 31,2% респондентів.

    Народну партію Іспанії на сьогодні підтримують 19,1% опитаних осіб – в жовтні 2018 року цей показник складав 18,2%.

    Партію «Громадяни-Громадянська позиція» (Ciudadanos) зараз підтримує 18,2% іспанців, а два місяці тому рівень їх підтримки складав 21%.

    Партію ж Podemos підтримує 18% опитаних респондентів.

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