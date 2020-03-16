Православна церква пішла шляхом поширення вірусу просто серед груп ризику (фото)



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Віряни православних церков, не дивлячись на загрозу зараження смертельним вірусом, продовжують цілувати ікони, труни та хрести Фото: Сергій Моргунов,

Користувачі соцмереж обурені тим, що коїться під час карантину в українських церквах

Не дивлячись на заклик влади, медиків і преси уникати масових заходів, щільного контакту з людьми та намагатися взагалі пересидіти карантин вдома, українські парафіяни православних церков масово відвідували недільну службу. Журналісти обійшли 15 березня кафедральні храми Української православної церкви та УПЦ Московського патріархату, щоб подивитися, як віряни причащаються з багаторазового посуду та цілують хрести й ікони. Про своє враження, зокрема, написав Євген Спірін, головний редактор theБабель.

«Про Лавру і морок, який твориться в печерах пізніше. (Там облизують ще і труни). Але поговоримо про Михайлівський. У Михайлівському соборі встановили антисептик для рук. Крім нас їм, схоже, ніхто не користувався. На дверях висять пам'ятки про вірус. Служив Єпіфаній. Проповідь була і про хвороби: фізичні, які лікує лікар. І духовні, які лікує церква. У проповіді згадали і коронавірус. Як і все, що існує його створив бог і це випробування за те що ми, люди, відійшли від церкви і бога і взагалі, стали жити так собі. Священики закликали просто кланятися іконам», - поділився журналіст власними враженнями.

Він розповів, що у церкві цього дня проходило все як зазвичай.. У храмі перебувало близько 300 осіб. Причащалися по черзі з однієї ложечки, щонайменше 30 людей. «Молитва, а далі все цілують хрест. Один і той же. Ще 30 осіб. Деякі з них кашляли. Один чоловік чхнув. Дякую всім, служба божа закінчилася. Всі вийшли з храму. Хтось сів в автобус, хтось в метро. Хтось із них приїхав з Житомира. Дві служби за день, більше 100 чоловік. Ми запитали у Єпіфанія про ложечку. «Хто слабкий вірою, може не причащатися», - розповів журналіст.

«Думаю, бог вас не розлюбить, якщо ви пару тижнів не будете облизувати ложку в публічному місці. Тому що він і так любов, поза того, причастилися ви під час пандемії, чи ні», - резюмував журналіст історію про відвідини богослужіння в Михайлівському соборі Української православної церкви.

А от в храмах УПЦ Московського патріархату, зі слів журналіста, «суцільний морок».

«Сказали, що я агент сатани і відвернув людей від бога. Лавра. Там взагалі морок», - написав він.

«У цьому храмі вхід в підземні печери лаври. На вході табличка: «тільки для поклоніння». Вузькі довгі сходи ведуть в печерний комплекс. Всередині темно, на стінах свічки і лампади. Внизу, в маленьких залах товпляться люди. Вони прийшли помолитися і поклонитися мощам. Кожен після короткої молитви цілує скло раки з мощами. Деякі по кілька разів. Один чоловік цілує, кашляє і цілує ще раз. Відразу за ним у черзі на поклоніння жінка з дівчинкою років семи. Вона підходить і рукою нахиляє голову дівчинки до скла - та цілує. - Молодець. Попереду ще кілька важливих святих. Жінка з дівчинкою йде в інші зали з трунами», - розповів моторошну історію журналіст.Ціна за послугу стартує від 80 гривень на годину», - уточнила вона і пояснила: йдеться про послугу із догляду не за немовлям і без якихось інших обов’язків на кшталт приготування їжі дитині чи прибирання.