Парламентським журналістам дозволили працювати лише у пресцентрі



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ЗМІ відсьогодні зможуть працювати виключно в кулуарах третього поверху Ради

Журналістів до Ради пустять, але з обмеженнями

На фоні ситуації з коронавірусом представникам засобів масової інформації дозволили працювати у приміщенні Верховної Ради, де сьогодні відбудеться засідання погоджувальної ради, винятово в кулуарах третього поверху - у пресцентрі.

«У понеділок, 16 березня, об 11:00 розпочнеться засідання погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради України. Вхід працівників ЗМІ - за тимчасовими картками акредитації через 1-й під'їзд. Представники ЗМІ матимуть можливість працювати виключно в кулуарах третього поверху будівлі по вул. М. Грушевського, 5, прес-центр», - повідомили у пресслужбі парламенту.

Також у Верховній Раді зауважили, що під час входу до приміщення Верховної Ради України представникам ЗМІ додатково необхідно пред’явити постійну картку акредитації та паспорт.

Так, у Раді тимчасово змінено правила акредитації працівників ЗМІ в парламенті з 13 березня до 3 квітня 2020 року «для створення належних умов роботи через поширення інфекційних респіраторних захворювань».

Телеканали отримають по дві неіменні тимчасові картки (для журналіста та оператора); інформаційні агентства, радіо, друковані та інтернет-видання – по одній. Акредитаційні картки можуть передаватися колегам по редакції.

Раніше голова Верховної Ради Разумков запровадив у Раді карантин.

Також спікер парламенту заявив, що Рада не бачить підстав для запровадження надзвичайного стану.