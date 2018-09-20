Правозахисники судяться з «Нафтогазом» через нерозкриття інформації про премії



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Правозахисники звернулися до суду з вимогою відкрити імена, прізвища та посади тих людей, які отримали премії у НАК «Нафтогаз»

НАК «Нафтогаз» відмовляється виконувати вимогу закону «Про доступ публічної інформації» і не розкриває даних про працівників, які повинні отримати премію за позитивне рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського «Газпрому». Правозахисники подали до суду на державну компанію за відмову розкрити дані. Про це розповіла Ірина Кушнір, проектний менеджер «Українського інституту з прав людини», екс-представник Уповноваженого ВРУ з прав людини під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Після розгляду справи НАК «Нафтогаз» проти «Газпром» у Стокгольмьскому арбітражі, з’явилася інформація, що 41 людина отримає премії за позитивне рішення суду на користь «Нафтогазу». Сума усіх премій склала 46,3 млн дол. США. Державна компанія домоглася компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» узгоджених обсягів газу для транзиту.

«Виникає питання, а хто ці чотири десятки людей? Хто чим займався? Тому ми як громадська організація «Український інститут з прав людини» відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації» звернулися до НАК «Нафтогаз» відкрити цю інформацію. Але отримали відмову, мовляв це закрита інформація і не має підстав говорити про гучний суспільний інтерес. Наразі ми звернулися до суду з вимогою відкрити імена, прізвища, посади тих людей. Цікаво, чи взагалі є ці чотири десятки людей? Можливо, там гоголівський варіант мертвих душ, і ці премії отримало фізично тільки дві людини?, - зазначає Кушнір.

Колишня представниця Уповноваженого ВРУ з прав людини також згадала ще одну справу стосунків із НАК «Нафтогаз», який не виконує дію закону «Про доступ до публічної інформації».

«Стосунки НАК «Нафтогазом» почалися давно, коли ще я працювала в Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини Валерії Лутковської. У 2016 році на до Секретаріату звернулися зі скаргами представники профспілки цієї державної компанії. Вони хотіли дізнатися інформацію про премії та всі інші грошові виплати, які отримує керівництво НАК «Нафтогазу». Ми висунули вимогу до «Нафтогазу» відкрити цю інформацію, мотивуючи, що НАК «Нафтогаз» - це стратегічна державна компанія зі 100% державною власністю, і суспільство має знати про рівень заробітних плат керівного складу. НАК «Нафтогаз» тоді негайно оскаржила вимогу Уповноваженого з прав людини до суду. Це був безпрецедентний перший випадок, коли це дозволила собі будь-яка установа, орган. Такого раніше в історії не було. Але вони програли в трьох інстанціях. Всі суди підтвердили, що керівний склад «Нафтогазу» є публічними особами, а їхня заробітна плата є суспільно необхідна інформація. Усе має бути відкрито. Це було у 2016 році. А сьогодні 2018 рік, але рішення суду НАК «Нафтогаз» не виконує», - підсумувала Кушнір.

Нагадаємо, що 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» за позовом до «Газпрому». «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» узгоджених обсягів газу для транзиту.

У свою чергу заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що компанія подає апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу.

29 березня «Газпром» подав до апеляційного суду округу Свеа у Швеції клопотання про оспорювання та часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з «Нафтогазом України» у справі про транзит газу.

28 травня російські ЗМІ повідомили, що компанія «Газпром» подала до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з «Нафтогазом» по транзиту газу, заявивши, що більшу частину арбітражного рішення «написано не арбітрами, а третьою особою».

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