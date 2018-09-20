Правозахисники підготували подання до Міжнародного кримінального суду про злочини на Донбасі



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ХПГ підготувала подання до МКС про порушення прав людини на Донбас

Українські правозахисники подають до МКС подання про масштабні порушення прав людини на Донбасі

26 тисяч епізодів потерпання від збройного конфлікту на Донбасі увійшли до доповіді Харківської правозахисної групи та організації «Мирний берег». Документ стане основою для подання в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Доповідь «Про втрати цивільного населення, руйнування житла та інфраструктури внаслідок війни на Сході України» правозахисних організацій «Харківська правозахисна група» (ХПГ) і «Мирний берег» охоплює десятки тисяч епізодів, серед яких і ті, які, на думку правозахисників, мають ознаки воєнних злочинів і злочинів проти людяності. На підставі доповіді правозахисники підготували подання до Міжнародного кримінального суду (МКС). Під час прес-конференції у Києві у середу, 19 вересня, правозахисники наголосили, що кричущі порушення прав людини зафіксовані у діях представників обох сторін конфлікту на Донбасі.

Масштабні злочини

Серед досліджених правозахисниками злочинів згадуються вбивства, позасудові страти, тортури, що спричинили смерть, вбивства цивільних осіб, напади на незахищені цивільні об'єкти, застосування невибіркових методів ведення війни - обстрілів, вибухів, мін, розтяжок, використання цивільного населення як «живого щита», сексуально і ґендерно обумовлене насильство та посягання на людську гідність. Один з авторів доповіді, директор ХПГ Євген Захаров заявив, що масштаби порушень прав людини на цій війні такі, що за кожним пунктом варто давати окрему прес-конференцію.

Він зазначив, що окрім епізодів, що мають ознаки воєнних злочинів, окрема доповідь присвячена насильству проти цивільних осіб. Тут Захаров виділив злочини проти засуджених на окупованих територіях, а також переслідування вірян протестантської церкви і мусульманської віри, ромів і представників ЛГБТ-спільноти. Серед випадків сексуального насильства названий примус жінок до сексу за харчі та зґвалтування жінок і чоловіків.

Обстріли і катування з обох боків

Серед вчинених поза бойовими діями вбивств у доповіді зафіксовані насильницькі смерті 50 цивільних і 68 військовослужбовців, переважна більшість яких - на окупованій території Донбасу. 78 з цих випадків - позасудові страти. І підтримувані Росією бойовики, і Збройні сили України вдавалися до обстрілів ворожих позицій з місцевостей, де розташовані цивільні об'єкти, чим наражали їх на вогонь у відповідь. 5,5 тисяч людей, що пережили незаконне ув'язнення під час конфлікту на Донбасі, зазнали катувань, зазначили автори доповіді.

Більшість з цих злочинів вчинені на окупованих територіях, але катуванням піддавалися люди і з іншого боку лінії розмежування, хоча їхні масштаби значно менші і останнім часом невпинно скорочуються. «На окупованих територіях цілковита безконтрольність і люди абсолютно незахищені від катувань. На підконтрольній території на такі дії можна подавати скарги, але вони фактично не розслідуються, тоді як сама інформація про катування малодоступна через спротив Служби безпеки України», - зазначив Захаров.

Подання в Міжнародний кримінальний суд

Одночасно з доповіддю українських правозахисників у Києві 19 вересня була оприлюднена щоквартальна доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. В ній сказано, що від 16 травня по 15 серпня 2018 року зафіксовано 105 жертв серед цивільного населення на Сході України, зокрема 12 загиблих і 93 поранених. Це, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, на 29,6 відсотків більше в порівнянні з попереднім звітним періодом. «50 відсотків жертв були викликані обстрілами і вогнем з легких озброєнь і стрілецької зброї», - сказано в документі. Українські правозахисники зазначили, що їхні дані збігаються з даними спостережної місії ООН.

Євген Захаров зазначив, що ХПГ вважає можливою кваліфікацію досліджуваних порушень як злочинів проти людяності або воєнних злочинів за статтями 7 і 8 Римського статуту МКС. «Це найбільша за обсягом база даних про жертв конфлікту - військових і цивільних - на окупованих територіях. Зараз в ній зберігається інформація про понад 19 тисяч осіб», - сказав правозахисник. Після перекладу цього документа він має бути поданий в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Джерело: Deutsche Welle