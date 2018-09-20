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    Главком-ТВ

    Експерти розповіли про основні проблеми щодо захисту персональних даних

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    Експерти розповіли про основні проблеми щодо захисту персональних даних

    Учасники прес-конференції проаналізували сучасний стан справ в доступі до публічної інформації

    Сьогодні, 20 вересня у прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Доступ до публічної інформації та захист персональних даних. Вчора. Сьогодні. Завтра».
    Учасники прес-конференції:
    • Кушнір Ірина Володимирівна – ГО «Український інститут з прав людини»;
    • Таран Віктор Вікторович – Голова Центру «Ейдос»;
    • Бурмагін Олександр Олександрович – ГО «Платформа прав людини»;
    • Каменєв Михайло Володимирович - виконавчий директор ГО «Правозахисна Ініціатива», експерт Асоціації українських моніторів отримання прав людини (Асоціації УМДПЛ).

    Учасники прес-конференції проаналізували наступні питання: сучасний стан справ в доступі до публічної інформації та захисті персональних даних; проблеми в сферах; що необхідно робити і яка роль громадськості в цьому.

    Трансляцію дивіться тут: 

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