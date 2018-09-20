Експерти розповіли про основні проблеми щодо захисту персональних даних



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Учасники прес-конференції проаналізували сучасний стан справ в доступі до публічної інформації

Кушнір Ірина Володимирівна – ГО «Український інститут з прав людини»;

Таран Віктор Вікторович – Голова Центру «Ейдос»;

Бурмагін Олександр Олександрович – ГО «Платформа прав людини»;

Каменєв Михайло Володимирович - виконавчий директор ГО «Правозахисна Ініціатива», експерт Асоціації українських моніторів отримання прав людини (Асоціації УМДПЛ).

Сьогодні, 20 вересня у прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Доступ до публічної інформації та захист персональних даних. Вчора. Сьогодні. Завтра».Учасники прес-конференції:

Учасники прес-конференції проаналізували наступні питання: сучасний стан справ в доступі до публічної інформації та захисті персональних даних; проблеми в сферах; що необхідно робити і яка роль громадськості в цьому.

Трансляцію дивіться тут: