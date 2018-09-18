Правозахисники вважають, що СБУ може видавати Росії громадян за гроші



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Як стверджує юрист Борис Захаров, адвокати з Росії йому розповідають: за видачу росіян українська сторона отримує «непогані гроші»

Рішення про екстрадицію до Російської Федерації її громадянина Тимура Тумгоєва приймали в Службі безпеки України, і не виключено, що спецслужби РФ платять українським спецслужбам за «голову» свого громадянина, екстрадицію якого вимагають. Про це під час конференції в прес-центрі «ЛігаБізнесІнформ» заявив правозахисник Харківської правозахисної групи Борис Захаров.

«Я багато займаюсь подібними питаннями, і можете повірити мені на слово: саме в СБУ є якісь стосунки з Федеральною службою безпеки РФ, про які суспільству нічого невідомо. Представники СБУ передають і мають намір передати таким чином інших громадян Росії. Дуже важко цих людей захищати», - заявив Захаров.

Правозахисник додав, що не виключати і корупційну складову.

«Мені адвокати з Росії говорять, що за видачу росіян «наші» отримують непогані гроші. У ФСБ передбачений бюджет, щоб платити за кожну голову. Мені здається, це справа для Національного антикорупційного бюро, бо я стверджувати нічого не можу. Натомість є сумніви, які можна обґрунтувати», - підсумував правозахисник.

Відомо, що за останні чотири роки Росія видала Україні понад 90 правопорушників.

Нагадаємо, 12 вересня Україна видала Російській Федерації її громадянина Тимура Тумгоєва. В українському добровольчому батальйоні імені Шейха Мансура, де воюють переважно чеченці, які емігрували з РФ після російсько-чеченських воєн, стверджують: Тумгоєв захищав Україну у складі цього формування, а в Росії його переслідують за причетність до підпільного руху під час Другої російсько-чеченської війни.

У Генеральній прокуратурі стверджують протилежне: доказів тому, що громадянин РФ перебував на передовій не було надано, натомість в ФСБ переконують, що Тумгоєв воював на боці терористів «Ісламської держави».

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