Чому Україна видала ФСБ особистого ворога Кадирова

Отже, що на сьогодні відомо про Тимур Тумгоєва, виданого вчора українською владою російській ФСБ

Він дійсно воював в Сирії, але не в ІДІЛ, як кажуть росіяни, а під командою польового командира Алуша. Воював проти Асада, тобто Росії.

Але важлвио навіть не це. Насправді він є особистим ворогом Кадирова, воював проти російських військ у Чеченській республіці.

Розмовляв з представниками УДА - вони всіляко його захищали під час його митарств з українською ДМС.

Я думаю, що видача такої фігури Москві - ворога Путіна та Кадирова - це колосальна шкода нашій державі.

Це означає, що ми довіряємо путінському правосуддю і вважаємо звинувачення ФСБ такими, що заслуговують на увагу.

Сором і ганьба.

Я очікую на первісні правові документи у справі Тумгоєва від його захисників, щоб далі визначитися, що робити.

В будь-якому разі, закликаю не лишити цей страшний випадок без реакції.

Інгуша, члена руху опору російській окупації Чечні та Інгушетії Тимура Тумгоєва було затримано в Харкові українськими силовиками і передано вчора ФСБ Росії. За попередніми даними, Тумгоєв воював у складі 8-й бату УДА «Аратта». За іншими даними - лише збирався воювати, але не встиг, завадило СБУ.

Тумгоєв свого часу звертався по надання статусу біженця, але ДМС йому відмовила.

Захистом Тумгоєва займалася Харківська правозахисна група. За твердженням її представників, нині діє заборона Комітету ООН з прав людини на його екстрадицію.

ФСБ Росії неодноразово зверталося з проханням про екстрадицію Тимур Тумгоєва, оскільки той звинувачується Росією в участі у війні у Сирії на боці ІДІЛ.

Тумгоєв у Сирії дійно був,, але в Українській Добровольчій армії кажуть, що перебував у підрозділі на той час під командою польового командира Алуша. Підрозіл воював, проти Асада, тобто Росії. А також проти ІДІЛ, участь у котрій йому закидала ФСБ.

За даними «Кавказ.Реалії», рішення про екстрадицію Тумгоева підписав заступник Генпрокурора України Євген Єнін. Відомство Юрія Луценка заявило«Незважаючи на дії Російської Федерації на території України, що були засудженими більшістю держав світу, Україна продовжує займати позицію цивілізованої правової держави, що додержується правил на світовій арені, у тому числі щодо екстрадиції правопорушників».

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Трохи предісторії. Всі чеченці та інгуші, хто воював на своїй батьківщині проти росіян в Чечні, в Інгушетії, в усьому Кавказі, зараз - обєкт полювання Кадирова та російських спецслужб. Когось убили, когось посадили, а більшість з тих, кого не вдалося затримати або вбити, виїхали за кордон. Туреччина, Грузія, Азербайджан, Європа.

Всі, хто не здався, автоматично оголошені ворогами Росії, ворогами Чечні. Зараз, оскільки наростає протистояння з ІДІЛ, то ФСБ використовує це, як раніше використовувала вахаббізм, для звинувачень в участі у терористичносу русі.

Надислають запити в Інтерпол, нічого правдиво не пояснюючи. Борці антиімперського фронту Ічкерії оголошені ворогами Росії, і, щоб дістати їх з Європи через Інтерпол, росіяни звинувачують чеченців та інших у гріхах Ігіла, та популяризують це через усю пропагандистську машину Росії.

З початку - 2014 року, коли почався весь цей рух, немало чеченців зібралися тут, в Україні, щоб допомогти їй у боротьбі проти агресора.

До 2016 року Тимур Тумгоєв з родиною жив у Туреччині. У 2016 році він прилетів в Україну, щоб, як кажуть у його підрозділі, приєднатися до чеченців, котрі воювали на фронті проти РФ.

Щойно він прилетів до Харкова, його затримали СБУшники.

В СІЗО він відсидів, фактично, 1 рік і 40 днів. І лише у 2017 році, у червні, його звільнили - точніше, помякшили запобіжний захід.

Під час цієї його своєрідної відсидки без вироку суду його вже нібито раз намагалися вивезти і передати росіянам. Як кажуть джерела, коли Тимур зрозумів, що його етапують в Росію, то перерізав собі вени. Спроба віддати його ФСБ тоді зірвалася. Це був 2017-й рік.

Тоді у ЗМІ здійнявся шум, Тумгоєва випустили. Чеченці, котрі воюють у складі добровольчих підрозділів, заявили, що він їх побратим, боєць і що вони його беруть до себе у бойовий загін. Проукраїнські чеченці запевнили, що він не член ІДІЛ, не бандит.

СБУшники відповіли їм, що якщо ви поручаєтесь - все добре.

Однак вони попросили, що нехай побуде в Харкові найближчі пару місяців, бо поки процес йде - а потім ви зможете забрати його до себе в батальйон. Тимуру зняли квартиру в Харкові. Протягом цього часу він там мешкав, ходив до правоохоронців на першу вимогу.

І потім, через пару місяців, бійці чеченського підрозділу забрали його до себе. Він, як стверджується, перебував в підрозділі, в тому числі на позиціях. Раз на місяць адвокат дзвонив, казав що потрібно відмітитися, і командири його відпускали в тил. Тимур, як стверджують джерела, їздив до Харкова, відмічався і щоразу повертався.

Ось, в черговий раз, його відпустили до Харкова. Він зателефонував, що все добре, вже всі справи закінчив, їде на базу. Однак вночі повідомив іншу інформацію, що йому потрібно в Харків ще раз відмітитися і звідти він вже остаточно приїде до свого підрозділу. Командир йому знову надав відгул, нічого не підозрюючи. У Харкові його і затримали.

На питання побратимів - що відбувається?! - їх запевнили, що уранці розберуться. Вчора лише після обіду поступила інформація, що його передали ФСБ.

У побратимів Тумгоєва зараз є інформація, що це була вказівка з Києва, з Генеральної прокуратури. Підписав ці папери зам Генерального прокурора Єнін Євген.

Єнін офіційно заявив, що дійсно це він підписав документи на передання його в екстрадицію. На думку підлеглих Юрія Луценка, Тумгоєв не перебував не в якому підрозділі, натомість звинувачення проти нього, висунуті ФСБ, генпрокуратура визнала вагомими.

За інформацією командира чеченського підрозділу ("Батальйон Шейха Мансура") Тумгоєв перебував у їх складі з осені 2017 року, приблизно з листопада знаходився на бойових позиціях і залишав їх час від часу, коли йому потрібно було їздити в Харків — для відмітки.

Де, власне, його і затримали за вказівкою Генпрокуратури, щоб передати в рамках «цивілізованої поведінки» прямо в руки спецслужбі країни-агресора.

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Повторюся, наведене вище - не істина у останній інстанції, це ще слід перевіряти. У будь-якому разі, ясно одне: видавати країні-агресору осіб за звинуваченнями ФСБ у тероризмі - це означає визнати, що у РФ існує незалежне правосуддя та чесні спецслужби, і ігнорувати той факт, що у Росії активним ворогам режиму загрожує смерть.

Джерело: блог Ігора Луценка

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