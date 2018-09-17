За останні чотири роки Росія видала Україні понад 90 правопорушників - ГПУ



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Заступник генерального прокурора України Євген Єнін

РФ видала Україні осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що за останні чотири роки Росія видала Україні понад 90 правопорушників. Раніше очільник ГПУ Юрій Луценко повідомив, що Україна екстрадувала до Росії близько 100 осіб, пише «Громадське».

Так, РФ видала Україні осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

«Серед них є вбивці дворазової призерки чемпіонату світу, є ті особи, які підозрювалися у вбивстві інкасаторів, у зґвалтуванні малолітніх і дуже-дуже багато резонансних злочинів», - наголосили у ГПУ.

Єнін підкреслив, що чинний механізм екстрадиції, зокрема з РФ, дозволяє притягнути до відповідальності людей, які вчинили тяжкі злочини в Україні.

У Генпрокуратурі зазначили, що Україна здебільшого видає Росії осіб, підозрюваних у вбивствах, пограбуваннях та інших злочинах насильницького характеру.

«Тут питання стоїть достатньо різко: або ми видаємо цих осіб Російській Федерації, або ми - мабуть достатньо безпідставно - будемо сподіватися, що зазначені особи відмовляться від типового для них заняття і не будуть тим самим займатися на території України», - резюмував Єнін.

Як повідомлялося, вранці 17 вересня під Генеральною прокуратурою проходив мітинг, учасники якого засудили передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.

У поліції заявили, що під час акції біля Генеральної прокуратури постраждало семеро правоохоронців.

Раніше в ГПУ повідомили, що громадянина Російської Федерації Тумгоєва Тимура Хусеновича було передано російській стороні компетентними органами України «з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та РФ».

Заступник генпрокурора Єнін стверджує, що Тумгоєв воював в Сирії.

В свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія визнана країною-агресором та окупантом, тому Україна не повинна виконувати свої договори в сфері обміну засудженими.