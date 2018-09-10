Росіянин попросив притулку в Україні через переслідування ФСБ



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Фото: Прес-центр СБУ

За словами чоловіка, перебуваючи в РФ, він активно протидіяв агресивній державній політиці

На ділянці відділу прикордонної служби «Золочів» на Харківщині співробітники Держприкордонслужби затримали громадянина РФ, який намагався незаконно перетнути державний кордон з Росії в Україну, а в подальшому попросив притулку в Україні.

Про це 10 вересня повідомляє Держприкордонслужба України.

«Прикордонники Харківського загону затримали росіянина 1994 року народження відразу, як він перетнув державний кордон. У ході з’ясування обставин порушення чоловік звернувся до представників Держприкордонслужби з проханням про надання йому статусу біженця», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що в розмові росіянин пояснив, що, перебуваючи в РФ, він активно протидіяв агресивній державній політиці, і за свої політичні погляди піддавався переслідуванням з боку російських правоохоронних органів та зараз знаходиться в розшуку на території Росії. Задля збереження свого життя, чоловік вирішив перетнути державний кордон поза пунктом пропуску та звернутися за наданням статусу біженця.

«Після завершення всіх процесуальних процедур громадянина РФ передано представникам міграційної служби України», - повідомили у Держприкордонслужбі.