В ГПУ заявили, що Тумгоєв воював в Сирії



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«В одному з проколів написано, що причина затримання - бойові дії на боці «ІДІЛ» в Сирії», - повідомив заступник генпрокурора Луценка

Росіянин Тимур Тумгоєв, якого Україна екстрадувала до РФ, підтвердив, що воював у Сирії.

Про це УНН повідомив заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін.

«В одному з проколів написано, що причина затримання - бойові дії на боці «ІДІЛ» в Сирії, та підпис Тумгоєва з приміткою власноручно, що зауважень до змісту та форми протоколу у нього немає», - сказав Єнін.

Заступник Генпрокурора додав, що «всі, хто стояв під ГПУ сьогодні (17 вересня. – ред.), включаючи нардепів, публічно підтвердили цей факт, уточнивши, що командир Тумгоєва загинув на його очах в Сирії під час бомбардування».

Як повідомлялося, вранці 17 вересня під Генеральною прокуратурою проходив мітинг, учасники якого засудили передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.

У поліції заявили, що під час акції біля Генеральної прокуратури постраждало семеро правоохоронців.

Раніше в ГПУ повідомили, що громадянина Російської Федерації Тумгоєва Тимура Хусеновича було передано російській стороні компетентними органами України «з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та РФ».

В свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія визнана країною-агресором та окупантом, тому Україна не повинна виконувати свої договори в сфері обміну засудженими.