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    Уряд планує заборонити масові заходи і ввести карантин у школах — ЗМІ

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    В Україні введуть заборону на проведення масових заходів - Уряд планує заборонити масові заходи і ввести карантин у школах — ЗМІ
    В Україні введуть заборону на проведення масових заходів

    Передбачається, що карантин буде оголошений на загальнонаціональному рівні

    Кабінет міністрів України може ввести низку обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

    За інформацією джерела агентства Інтерфакс-Україна в уряді, на засіданні в середу, 11 березня, розглянуть питання про введення карантину в навчальних закладах на загальнонаціональному рівні.

    «Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень. Вони стосуватимуться карантину в навчальних закладах — школах, університетах тощо», — розповів співрозмовник.

    Зокрема, як передбачається, карантин буде оголошений на загальнонаціональному рівні, далі рішення будуть прийматися на рівні місцевої влади.

    Крім того, Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Як повідомлялося, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

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