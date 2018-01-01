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    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової

    Фітнес-бікіні - поєднання спорту та краси
    Фітнес-бікіні - відносно молодий вид спорту, якщо порівнювати його з жіночим бодібілдингом, де ставка робиться на обсяг м'язової маси, або з звичайним фітнесом, де оцінюється рельєф тіла спортсменки. Перший конкурс з фітнес-бікіні був проведений IFBB в 2011 році. У цьому виді спорту є три категорії, але не за вагою, як це зазвичай буває в світі
    • Сьогодні, 14:38
    • Розсилка
    Анастасія Кабанова
    Анастасія Кабанова

    Фітнес-бікіні - поєднання спорту та краси

    Фітнес-бікіні - відносно молодий вид спорту, якщо порівнювати його з жіночим бодібілдингом, де ставка робиться на обсяг м'язової маси, або з звичайним фітнесом, де оцінюється рельєф тіла спортсменки. Перший конкурс з фітнес-бікіні був проведений IFBB в 2011 році.

    У цьому виді спорту є три категорії, але не за вагою, як це зазвичай буває в світі спорту, а за зростом: до 163 см, до 168 і понад 168. Власне наша героїня, чемпіонка України Анастасія Кабанова виступає в самій «низькій» категорії.

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    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової
    Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової

    Джерело: xsport.ua

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