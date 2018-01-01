Надзвичайно ефектні фото чемпіонки України з фітнес-бікіні Анастасії Кабанової

Фітнес-бікіні - поєднання спорту та краси

Фітнес-бікіні - відносно молодий вид спорту, якщо порівнювати його з жіночим бодібілдингом, де ставка робиться на обсяг м'язової маси, або з звичайним фітнесом, де оцінюється рельєф тіла спортсменки. Перший конкурс з фітнес-бікіні був проведений IFBB в 2011 році. У цьому виді спорту є три категорії, але не за вагою, як це зазвичай буває в світі



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Анастасія Кабанова

Фітнес-бікіні - поєднання спорту та краси

Фітнес-бікіні - відносно молодий вид спорту, якщо порівнювати його з жіночим бодібілдингом, де ставка робиться на обсяг м'язової маси, або з звичайним фітнесом, де оцінюється рельєф тіла спортсменки. Перший конкурс з фітнес-бікіні був проведений IFBB в 2011 році.

У цьому виді спорту є три категорії, але не за вагою, як це зазвичай буває в світі спорту, а за зростом: до 163 см, до 168 і понад 168. Власне наша героїня, чемпіонка України Анастасія Кабанова виступає в самій «низькій» категорії.

Джерело: xsport.ua