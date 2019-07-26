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    Представники Кличка пояснили, чому не прийшли на допит в Державне бюро розслідувань

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    Мер Києва Віталфй Кличко - Представники Кличка пояснили, чому не прийшли на допит в Державне бюро розслідувань
    Мер Києва Віталфй Кличко
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Маємо наміри, як і домовлялися зі слідчою, прийти в ДБР у понеділок, - заявили офіційні представники Віталія Кличка

    В Адвокатському об‘єднанні «ОМП» (офіційні представники Віталія Кличка) з подивом прочитали заяву Державного бюро розслідувань про те, що у відомстві нібито чекали на прихід Кличка або його представників сьогодні, у п’ятницю, 26 липня 2019 року.

    «Попри некоректно складену повістку (яка повинна була надійти за три дні до допиту, а надійшла за два), співробітники Адвокатського об’єднання оперативно зв‘язалися з представником ДБР, вказаним у повістці - слідчою другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань пані Каминіною - на цьому тижні. Працівниця ДБР погодила те, що представники Віталія Кличка прийдуть у понеділок 29 липня 2019 року і нададуть слідству інформацію по справі», - зазначили в «ОМП».

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    В Адвокатському об’єднанні наголосили, що слідча Каминіна підтвердила відсутність необхідності у допиті пана Кличка на цьому етапі слідства.

    «Після оприлюднення заяви голови ДБР пана Романа Труби, ми ще раз зв’язалися з представницею ДБР, з якою спілкувалися раніше. На превеликий жаль, сьогодні слідча пані Каминіна відмовилася від своїх слів і змінила «позицію», - йдеться у повідомленні «ОМП».

    В Адвокатському об‘єднанні здивовані такою ситуацією. «Але маємо наміри, як і домовлялися зі слідчою, прийти в ДБР у понеділок», - зазначили офіційні представники Кличка.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка. Справа стосується використання комунальних земель. У ДБР уточнили, що столичного мера викликали на допит як свідка.

    Кличко назвав інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань і про суть справи маніпулятивною і умисно роздутою. Він переконаний, що «справа» лопне, як мильна булька, і інспірована вона тільки заради медіаефекту». 

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