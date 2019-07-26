Представники Кличка пояснили, чому не прийшли на допит в Державне бюро розслідувань



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Мер Києва Віталфй Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Маємо наміри, як і домовлялися зі слідчою, прийти в ДБР у понеділок, - заявили офіційні представники Віталія Кличка

В Адвокатському об‘єднанні «ОМП» (офіційні представники Віталія Кличка) з подивом прочитали заяву Державного бюро розслідувань про те, що у відомстві нібито чекали на прихід Кличка або його представників сьогодні, у п’ятницю, 26 липня 2019 року.

«Попри некоректно складену повістку (яка повинна була надійти за три дні до допиту, а надійшла за два), співробітники Адвокатського об’єднання оперативно зв‘язалися з представником ДБР, вказаним у повістці - слідчою другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань пані Каминіною - на цьому тижні. Працівниця ДБР погодила те, що представники Віталія Кличка прийдуть у понеділок 29 липня 2019 року і нададуть слідству інформацію по справі», - зазначили в «ОМП».

В Адвокатському об’єднанні наголосили, що слідча Каминіна підтвердила відсутність необхідності у допиті пана Кличка на цьому етапі слідства.

«Після оприлюднення заяви голови ДБР пана Романа Труби, ми ще раз зв’язалися з представницею ДБР, з якою спілкувалися раніше. На превеликий жаль, сьогодні слідча пані Каминіна відмовилася від своїх слів і змінила «позицію», - йдеться у повідомленні «ОМП».

В Адвокатському об‘єднанні здивовані такою ситуацією. «Але маємо наміри, як і домовлялися зі слідчою, прийти в ДБР у понеділок», - зазначили офіційні представники Кличка.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка. Справа стосується використання комунальних земель. У ДБР уточнили, що столичного мера викликали на допит як свідка.

Кличко назвав інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань і про суть справи маніпулятивною і умисно роздутою. Він переконаний, що «справа» лопне, як мильна булька, і інспірована вона тільки заради медіаефекту».

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