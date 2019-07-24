Кличко про виклик на допит у ДБР: справа лопне, як мильна булька



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Мер Києва Віталій Кличко піде на допит у ДБР Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Мер Києва вважає, що справа інспірована заради медіаефекту

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань і про суть справи маніпулятивною і умисно роздутою. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Спочатку «вкинули» від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Тепер, з подачі вже самого Портнова, розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію. І Андрій Портнов - юрист, колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Януковича, а тепер - новоявлений «викривач», - не може не знати, що ця «справа» лопне, як мильна булька. І інспірована вона тільки заради медіаефекту», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що як мер столиці діє «виключно в правовому полі».

«А тепер, пане Портнов, чекайте відповіді від ДБР. Переконаний, розберуться швидко. Також цікаво, чи так само широко розповсюдите їх відповідь?» - наголосив Кличко.

Як відомо, Портнов на своїй сторінці у Facebook заявив, що Кличка викликають на допит у справі про розкрадання київських земель.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка. Справа стосується використання комунальних земель. У ДБР уточнили, що столичного мера викликали на допит як свідка.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату під час будівництва пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів, який в народі прозвали «мостом Кличка».

Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.

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